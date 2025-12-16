Menü Kapat
10°
 Nalan Güler Güven

Bunlar da 2025'in vergi yüzsüzleri! Devletin kasasından 1 trilyon 507 milyar lira çaldılar

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) devlete 5 milyon liranın üzerinde vergi borcu olan 56 bin 86 mükellefin olduğunu açıkladı. Bu borçluların 1 trilyon 507 milyar lira ödenmemiş vergi ve cezası olduğu öğrenildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (), devlete 5 milyon liranın üzerinde olan 56 bin 86 mükellefin 1 trilyon 507 milyar lira ödenmemiş vergi ve cezası bulunduğunu bildirdi. GİB, 5 milyon lirayı aşan vergi ve ceza borcu bulunan mükellefler ile 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 tarihlerinde kesinleşen ve toplam tutarları 5 milyon lirayı aşan tarhiyatlara ilişkin listeleri açıkladı. Buna göre, Vergi Usul Kanunu kapsamında kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezalar açıklanıyor.

İKİ AYRI LİSTEYLE DUYURULDULAR

İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlar nedeniyle kesinleşen ve toplam tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan vergi ve cezalar ile 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 27 Kasım itibarıyla ödenmemiş ve tutarı 5 milyon lirayı aşan vergi ve cezalar iki ayrı listeyle duyuruldu.

56 BİN 86 YÜZSÜZ VAR!

Borçlular listesine göre, devlete 5 milyon liranın üzerinde vergi borcu bulunan kişi ve kuruluş sayısı 56 bin 86'yı buldu. Bu mükelleflerin 12 bin 311'i gerçek, 43 bin 775'i ise tüzel kişi oldu. Mükelleflerin 10 bin 926'sı faal olurken, bunlar toplam mükellef sayısının yüzde 19,5'ini oluşturdu. Terk mükellef sayısı da 45 bin 160 olarak kayıtlara geçti.

TAMI TAMINA 1 TRİLYON 507 MİLYAR KAYIP

Vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların toplamı 1 trilyon 507 milyar lira olarak açıklandı. Faal mükelleflerin borç tutarı 263 milyar lira olurken, borç içindeki oranı yüzde 17,4 olarak belirlendi. Terk mükelleflerin borç tutarının da 1 trilyon 245 milyar lira olduğu tespit edildi.

Bunlar da 2025'in vergi yüzsüzleri! Devletin kasasından 1 trilyon 507 milyar lira çaldılar

BİRİNCİ SIRADA BELLİ OLDU

Borçlular listesinin ilk sırasında 7 milyar 737 milyon 922 bin lirayla Uray Vergi Dairesine kayıtlı Avrasya Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret AŞ yer aldı. Bu şirketi, 4 milyar 20 milyon 695 bin lirayla Turktab Tütün Mamülleri Pazarlama ve Dağıtım AŞ ve 3 milyar 191 milyon 253 bin lirayla Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ takip etti.

KESİNLEŞEN TARHİYATLAR LİSTESİ

GİB sitesinde, kesinleşen tarhiyatlar listesi de açıklandı. Bu listede 3 bin 840 mükellef yer alırken, bunların 720'si gerçek, 3 bin 120'si tüzel kişi oldu. Bu mükelleflerin 575'i faal olurken, bunlar mükellef sayısının yüzde 15'ini oluşturdu. Terk mükellef sayısı da 3 bin 265 olarak kayıtlara geçti.

Bu mükelleflerin kesinleşen vergi ve cezalarının toplamının 106,5 milyar lira olduğu tespit edildi. Bu tutarın 13,5 milyar lirasının faal mükelleflere, bakiye 93 milyar lirası ise terk mükelleflere ait olduğu kaydedildi.

Listede, İlyasbey Vergi Dairesine kayıtlı Yüceler Orman Ürünleri Mobilya Yapı Malzemeleri Otomotiv Lojistik Ticaret Limited Şirketi 13 milyar 411 milyon 637 bin lirayla ilk sırada yer aldı. Bu şirketi 1 milyar 565 milyon 221 bin lirayla Ms Dem Metal ve Demir Çelik Ürünleri Taahhüt Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve 1 milyar 423 milyon 380 bin lirayla Yurtpet Akar Yakıt LPG Dağıtım Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti izledi.

Bunlar da 2025'in vergi yüzsüzleri! Devletin kasasından 1 trilyon 507 milyar lira çaldılar

LİSTELER AÇIKLANDI

Vadesi geldiği halde ödenmemiş ve 5 milyon lirayı aşan borçlu mükellefler listesi şöyle:

SIRA NO - VERGİ DAİRESİ - UNVAN - BORÇ MİKTARI (TL)

1. Uray - Avrasya Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret AŞ - 7.737.922.338,5
2. Halkalı - Turktab Tütün Mamülleri Pazarlama ve Dağıtım AŞ - 4.020.694.538,11
3. Gazikent - Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ - 3.191.252.816,06
4. Marmara Kurumlar - Tokal İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - 3.048.606.872,21
5. Anadolu Kurumlar - Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti. - 2.938.688.645,7
6. Başkent - Medical Broker Sağlık ve Yazılım AŞ - 2.917.284.843,66
7. Uluçınar - Enkad İnşaat Metal ve Yapı Endüstri Mamül San. Tic. Ltd. Şti. - 2.869.095.868,84
8. Anadolu Kurumlar - Bospet Petrol Ürünleri Ticaret AŞ - 2.714.948.604,86
9. Beylikdüzü - Murat Yavuz 1 İnşaat Malzemeleri Hafriyat Metal Kimya Madencilik Ltd. Şti. - 2.657.303.020,38
10. Alemdağ - K Kervan Yapı Orman Ürünleri Peyzaj ve Demir Çelik AŞ - 2.655.948.111,14

