TOKİ arsa satışı hangi illerde ve İstanbul’da hangi ilçelerde? Şartları açıklandı

TOKİ, 2025 yılına girerken arsa satışı takvimini ve ihale detaylarını açıkladı. Açık artırma yöntemiyle yapılacak satışlar, belirlenen tarihte Ankara ve İstanbul’da eş zamanlı olarak düzenlenecek.

TOKİ ARSA SATIŞI 2025

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı kapsamında planlanan bu satışta toplam 252 arsa açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak. Satışa sunulan taşınmazlar; konut, ticaret, turizm, sağlık, tarım, spor, sanayi, özel eğitim, akaryakıt, depolama, kentsel çalışma, plansız arsalar ve sosyal tesis alanları gibi farklı niteliklerden oluşuyor. Bu kapsamda, farklı yatırım ve kullanım alanlarına hitap eden çok sayıda arsa aynı ihale sürecinde alıcılarla buluşacak.

Açık artırmada arsalar, alıcıların tercihine göre peşin ya da vadeli olarak satılacak. Peşin alımlarda belirlenen indirim oranı uygulanırken, vadeli alımlarda farklı peşinat ve vade seçenekleri sunulacak. Ayrıca Antalya’nın Aksu ilçesinde yer alan bir arsanın ise satış yerine açık artırma yöntemiyle kiralanacağı bildirildi.

TOKİ ARSA SATIŞI İSTANBUL HANGİ İLÇELERDE?

TOKİ’nin arsa satış programı kapsamında İstanbul’da da çok sayıda taşınmaz yer alıyor. Satışa çıkarılan arsaların, İstanbul’un farklı bölgelerinde konumlandığı ve çeşitli kullanım amaçlarına uygun olduğu ifade ediliyor.

Açıklanan bilgilere göre, TOKİ arsa satışı İstanbul’un Arnavutköy, Başakşehir, Küçükçekmece, Maltepe, Şile ve Tuzla ilçelerinde yer alıyor. Söz konusu ilçelerdeki arsalar, açık artırma yöntemiyle alıcıların teklifine sunulacak ve satış süreci diğer illerle eş zamanlı olarak yürütülecek.

TOKİ ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE?

TOKİ’nin açıkladığı listeye göre, arsa satışı 37 ili kapsıyor. Bu iller arasında büyükşehirlerin yanı sıra Anadolu’nun farklı bölgelerinde yer alan birçok şehir bulunuyor.

İhale kapsamında Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova illerinde bulunan arsalar satışa sunulacak.

37 İLDE 252 TAŞINMAZ TOKİ ARSA SATIŞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TOKİ tarafından yapılan duyuruya göre, açık artırma ihalesi 25 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. İhaleler, saat 10.30’da başlayacak ve Ankara ile İstanbul’da belirlenen salonlarda eş zamanlı olarak yapılacak. Fiziki katılımın yanı sıra internet üzerinden çevrim içi teklif verme imkanı da sağlanacak.

Ankara’da İlbank Sosyal Tesisleri, İstanbul’da ise TOKİ Hizmet Binası ihale salonu olarak belirlendi. Satışa ilişkin tüm detaylara TOKİ’nin resmi internet sitesi, müzayede platformu ve ilan edilen telefon numarası üzerinden ulaşılabilecek.

TOKİ ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI

Açık artırmada satışa sunulan arsalar için farklı ödeme seçenekleri uygulanacak. Alıcılar, taşınmazları peşin olarak satın alabilecekleri gibi vadeli ödeme imkânlarından da yararlanabilecek. Vadeli satışlarda, yüzde 25 peşinatla 48 ay vade veya yüzde 40 peşinatla 36 ay vade seçenekleri sunulacak.

Peşin ödeme tercih eden alıcılar için ise yüzde 15 indirim uygulanacak. Ayrıca ihaleye katılım için muhammen bedellere göre belirlenen teminat tutarlarının yatırılması gerekecek. Teminat bedelleri, arsanın muhammen bedeline göre 100 bin TL’den başlayıp 10 milyon TL’ye kadar çıkıyor.