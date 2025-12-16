Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Ordu’da 17 Aralık Çarşamba okullara kar tatili var mı?

Meteoroloji’den yapılan kar yağışı uyarısı sonrasında Ordu’da kar yağışı baş gösterdi. Ordu'nun Ulubey, Gürgentepe, Gölköy, Kabadüz, Aybastı, Akkuş ve Korgan ilçelerinde kar etkisini gösterdi. Karın yağmasıyla birlikte öğrenciler 17 Aralık Çarşamba yarın Ordu’da okullarda kar tatili olup olmadığını araştırmaya başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ordu’da 17 Aralık Çarşamba okullara kar tatili var mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.12.2025
saat ikonu 20:51
|
GÜNCELLEME:
16.12.2025
saat ikonu 20:51

’da bazı ilçelerinde görüldü.

Ordu’nun Akkuş, Mesudiye, Gürgentepe, Kabadüz gibi yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağışı dün itibarıyla etkili hale geldi. Sahil kesimlerde ise zaman zaman karla karışık yağış izleniyor.

Ordu’da 17 Aralık Çarşamba okullara kar tatili var mı?

Kar yağışı 300 rakıma kadar indi.

Yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle gözler, Ordu Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü‘nün yapacağı kar tatili duyurusuna çevrildi.

Ordu’da 17 Aralık Çarşamba okullara kar tatili var mı?

ORDU’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ancak şu ana kadar Ordu Valiliği’nden gelen bir son dakika açıklaması bulunmadığından Ordu'nun Akkuş, Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe, Ulubey, Ünye ilçelerinde 17 Aralık Çarşamba yani yarın okullar tatil olduğuna dair Valilikten resmi bir açıklama yapılmadı.

ETİKETLER
#ordu
#kar yağışı
#okul tatil
#Akkuş
#Mesudiye
#Gürgentepe
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.