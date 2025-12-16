Ordu’da 17 Aralık Çarşamba okullara kar tatili var mı?

Ordu’da bazı ilçelerinde kar yağışı görüldü.

Ordu’nun Akkuş, Mesudiye, Gürgentepe, Kabadüz gibi yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağışı dün itibarıyla etkili hale geldi. Sahil kesimlerde ise zaman zaman karla karışık yağış izleniyor.

Kar yağışı 300 rakıma kadar indi.

Yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle gözler, Ordu Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü‘nün yapacağı kar tatili duyurusuna çevrildi.

ORDU’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ancak şu ana kadar Ordu Valiliği’nden gelen bir son dakika açıklaması bulunmadığından Ordu'nun Akkuş, Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe, Ulubey, Ünye ilçelerinde 17 Aralık Çarşamba yani yarın okullar tatil olduğuna dair Valilikten resmi bir açıklama yapılmadı.