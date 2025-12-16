Dışişleri Bakanlığı memur alımı ne zaman? Başvuru şartları ve detaylar

Dışişleri Bakanlığı’nın iki ayrı kariyer unvanı için açtığı giriş sınavları, aralık ayı itibarıyla başlayacak başvurularla birlikte izlenmeye başlandı.

İlanlarda yazılı sınav tarihleri, yaş şartı, yabancı dil kriterleri ve değerlendirme adımları bulunuyor.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MEMUR ALIMI BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu giriş sınavı kadrosu için başvurular 16 Aralık 2025 Salı günü alınmaya başladı.

Başvurular 12 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 12.00’de tamamlanacak. Bu kapsamda 74 memur işe alınacak.

Aday Meslek Memurluğu için başvurular ise yine 16 Aralık 2025’te başladı.

Bu kategoride başvurular 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 12.00’ye kadar sürecek.

Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden “Dışişleri Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmetinden veya Kariyer Kapısı platformundan gerçekleştirilecek.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MEMUR ALIM ŞARTLARI NELER?

Kadroya alımlar KPSS A grubu puanlarıyla yapılacak.

Adayların, 1 Ocak 2022’den sonra alınmış YDS/e-YDS veya ÖSYM’nin eşdeğer kabul ettiği uluslararası yabancı dil sınav sonuç belgesine sahip olması gerekirken ayrıca ikinci ve üçüncü yabancı dili olan adaylara, belirlenen puanların üzerinde olmaları halinde yazılı sınav puanına ek katkı sağlayan ek puan uygulaması bulunuyor.

Her iki alım için de adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki genel şartları karşılaması isteniyor.