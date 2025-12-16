Kadın hakeme dehşeti yaşatmıştı! O antrenör hakkında karar çıktı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 15 Aralık saat 18.00’de Avni Kalkavan Stadı’nda oynanan Çubuklu Bala Spor - Yuvam İzmit Spor Kulübü karşılaşmasının ilerleyen dakikalarında, hakemin verdiği bir karar sonrası sahada tansiyon yükseldi. Karara tepki gösteren Çubuklu Bala Spor Antrenörü Seçkin Tanrıkulu, sahaya girerek karşılaşmanın seyrini olumsuz etkiledi. Yaşanan olayda 18 yaşındaki aday hakem S.U.'nun fiziksel şiddete maruz kaldığı öğrenildi. Hakeme tokat attığı belirlenen antrenör, olayın ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Seçkin Tanrıkulu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Çubuklu Bala Spor yönetimi, yaşanan olayın ardından antrenörle yolların ayrıldığını açıkladı. Tanrıkulu'nun geçmişte de benzer bir olaya karıştığı iddia edildi.