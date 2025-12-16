Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Altın 2026'da ne kadar olacak? Morgan Stanley tahminini değiştirdi

Altına yatırım yapanlar 2026 için de güvenli limanın kâr getirip getirmeyeceğini araştırıyor. ABD'li banka Morgan Stanley, yeni yıl için yaptığı tahminini değiştirdi. Raporunu yukarı yönlü güncelleyen banka, altına yatırımın getirisinin daha da artacağının işaretini verdi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.12.2025
18:35
|
GÜNCELLEME:
16.12.2025
18:42

Son yıllarda yatırımcısına çok kazandırmasıyla adından bahsettiren güvenli liman için 2026'da nasıl bir tablonun oluşacağı merak ediliyor.

16 Aralık Salı itibarıyla 5 bin 950 TL seviyelerini zorlayan gram altın, İstanbul Fatih'teki Kapalı Çarşı'da ise fiyat değişikliği gösterebiliyor. Ons altın fiyatı ise 4 bin 320 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altın 2026'da ne kadar olacak? Morgan Stanley tahminini değiştirdi

ALTIN TEKRAR TIRMANIŞA GEÇTİ

Altında dinlenme dönemi kısa süre önce tamamlanırken tekrar yukarı yönlü ivmelenme başladı. Dünyaca ünlü banka ve kurumlardan altına dair tahmin güncellemeleri geldi.

ABD'li bankası , 2026 yılına dair altın tahminini değiştirdi. Banka, daha önce 2026 yılı ons altın tahminini 4.500 dolar olarak açıklarken bu kez bu tahmininde seviye yükseltti.

Altın 2026'da ne kadar olacak? Morgan Stanley tahminini değiştirdi

2026 ONS ALTIN TAHMİNDE 300 DOLAR YÜKSELİŞ

Merkez bankaları ile borsa yatırım fonlarının alımlarında yavaşlama görülmesiyle altın fiyatlarında kazançların sınırlı kalabileceğini öngören Morgan Stanley raporunda, beklenen faiz indirimleri ve doların zayıflama eğiliminin, altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceği değerlendirmesi yapıldı.

Raporda altın fiyatlarının dördüncü çeyrekte ons başına 4.800 dolar seviyesine ulaşmasının beklendiği belirtilirken tahminini 300 dolar yükseltmiş oldu.

Altın 2026'da ne kadar olacak? Morgan Stanley tahminini değiştirdi

GÜMÜŞ İÇİN DE TAHMİN YAPILDI

Gümüş için de değerlendirme yapılan Morgan Stanley raporunda, gümüşün, altına göre daha zayıf bir yükseliş kaydedeceğine iaşret edildi.

2025 yılının gümüş piyasasında arz açığının zirve yaptığı yıl olacağı belirtilen raporda 2026 yılında ise özellikle güneş enerjisi kurulumlarındaki düşüşün talebi baskılayacağı tahminine yer verildi.

