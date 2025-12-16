Eski Habertürk TV çalışanından Mehmet Akif Ersoy hakkında yeni iddia! Tuğçe Acar neler yaptığını tek tek anlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy tutuklandı. Örgüt kurma ve uyuşturucu suçlamaları yöneltilen Ersoy, gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra kanalın yayın yönetmenliği görevinden alındı. Hakkındaki iddialar arasında TV kanalında çalışanlara yönelik sistematik bir cinsel istismar da bulunduğu iddiaları ise gündemi sarstı. Tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ise bu iddiaları reddetti.

TUĞÇE ACAR'DAN ÇARPICI PAYLAŞIM

Uyuşturucu testinin pozitif çıktığı bildirilen Mehmet Akif Ersoy ile ilgili, kanalda bir dönem prodüktörlüğünü yapan eski çalışma arkadaşı Tuğçe Acar'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Acar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Ersoy'la olan profesyonel ilişkisinin ardından dostluklarının devam ettiğini, ancak son görüşmelerinde yaşanan bir olayın ardından tüm iletişimini kestiğini belirtti. Tuğçe Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Uzun yıllar çalıştığım Habertürk TV'de, Akif'in de uzunca bir dönem prodüktörlüğünü yaptım. Kanaldan ayrıldıktan sonra kendisiyle dostluğumuz pekişmiş ve görüşmeye de devam etmiştik; ancak son görüşmemizde, bana yönelik istemediğim ve sınır ihlali niteliği taşıyan davranışlarda bulunmuştu. Bu olayın ardından da kendisiyle tüm İletişimimi sonlandırmıştım."

"HABERTÜRK'TEKİ İŞE ALIM SÜRECİM DURDURULDU"

Acar'ın açıklamasına göre, Habertürk TV ile yaptığı bir iş görüşmesi olumlu sonuçlanmışken, Ersoy'un Genel Yayın Yönetmenliği görevine atanmasının hemen ardından işe giriş süreci beklenmedik bir şekilde durdurulduğunu belirtti. Yaşadığı durumu kanalın bazı yöneticileriyle paylaştığını aktaran Acar, Mehmet Akif Ersoy'un kanaldaki pozisyonu nedeniyle Habertürk'te çalışamayacağının kendisine bildirildiğini ifade etti.

"BUGÜN GÖRÜYORUM Kİ YALNIZ DEĞİLİM"

Tuğçe Acar, yaşadıklarının ardından susulmaması gerektiği çağrısını yaptı. Acar, kendisi gibi benzer deneyimleri yaşayanların da olduğunu vurgulayarak şu sözleri kullandı:

"Bugün görüyorum ki yalnız değilim. Kadınların iş yaşamında maruz kaldığı sınır ihlalleri ve bunun bedelini kariyerlerimizle ödemek zorunda bırakılmamız, yaşananların ardından kimsenin yanımızda durmaması pahasına susmamalıyız. Kimse de susmasın. Gün gelir devran döner diye diye geçirdim o günlerden sonra şu devran döndü ya, şükür."

DİĞER SPİKERLERDEN CİNSEL İSTİSMAR VE UYUŞTURUCU İDDİALARI

Mehmet Akif Ersoy hakkındaki iddialar bunlarla sınırlı kalmadı. New York'ta yaşayan eski Habertürk spikeri Nur Köşker de tutuklanmanın ardından yaptığı açıklamada, Ersoy tarafından uzun süreli ve sistematik olarak tacize uğradığını öne sürmüştü. Nur Köşker yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Benim evli olduğum dönemden başlayan ve çok uzun süreli bir taciz süreci var. İşte asansör kapısını tutup bilmem neler falan. Sonra attığı saçma sapan mesajlar var."

Öte yandan, soruşturma kapsamında ifade veren 35 yaşındaki kimliği açıklanmayan bir kadın spiker ise Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu kullandığını ve kendisiyle uygun olmayan bir ilişki yaşadıklarını belirtmişti.