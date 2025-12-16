Galatasaray'da Mauro Icardi hamlesi: Sözleşme kritiği tamamlandı!

Galatasaray'da Mauro Icardi süreci netleşti. Uzun zamandır takımdan ayrılacağı iddialarıyla gündeme gelen Mauro Icardi'ye, Galatasaray yönetiminden yeni sözleşme için olumlu haber geldi.

GALATASARAY'DA MAURO ICARDI İLE GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Victor Osimhen'in Afrika Kupası'na katılacağı dönemde Mauro Icardi'den verim almak isteyen Galatasaray, yıldız golcüyle masaya oturmaya hazırlanıyor. Esasen ise sarı kırmızılı yönetim, Mauro Icardi'den maaşında indirime gitmesini de isteyecek ve iki tarafın da orta yolu bulmasıyla hızlıca kontrat yapacak.

GALATASARAY'DA MAURO ICARDİ DÖNEMİ

Galatasaray'ın son yıllarına damga vuran Mauro Icardi, Aslan ile toplamda 108 maça çıkmış ve 69 gol ile 22 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.