Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da Mauro Icardi hamlesi: Sözleşme kritiği tamamlandı!

Galatasaray yönetimi, Mauro Icardi hakkındaki son kararını verdi. An itibarıyla Galatasaray, sözleşmesinin son aylarında olan Mauro Icardi ile devam etmekten yana tavır aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'da Mauro Icardi hamlesi: Sözleşme kritiği tamamlandı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
16.12.2025
saat ikonu 19:09
|
GÜNCELLEME:
16.12.2025
saat ikonu 19:12

Galatasaray'da Mauro Icardi süreci netleşti. Uzun zamandır takımdan ayrılacağı iddialarıyla gündeme gelen Mauro Icardi'ye, Galatasaray yönetiminden yeni sözleşme için olumlu haber geldi.

Galatasaray'da Mauro Icardi hamlesi: Sözleşme kritiği tamamlandı!

GALATASARAY'DA MAURO ICARDI İLE GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Victor Osimhen'in Afrika Kupası'na katılacağı dönemde Mauro Icardi'den verim almak isteyen Galatasaray, yıldız golcüyle masaya oturmaya hazırlanıyor. Esasen ise sarı kırmızılı yönetim, Mauro Icardi'den maaşında indirime gitmesini de isteyecek ve iki tarafın da orta yolu bulmasıyla hızlıca kontrat yapacak.

Galatasaray'da Mauro Icardi hamlesi: Sözleşme kritiği tamamlandı!

GALATASARAY'DA MAURO ICARDİ DÖNEMİ

Galatasaray'ın son yıllarına damga vuran Mauro Icardi, Aslan ile toplamda 108 maça çıkmış ve 69 gol ile 22 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

AVRUPA'DA MAURO ICARDI İLE KİM İLGİLENİYOR?
İtalya basını, Milan'ın Mauro Icardi'yi transfer etmek istediğini duyurmuştu.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arda Güler'de sürpriz transfer hesapları: İngiltere basını duyurdu!
Liverpool'dan transfer kararı: Milli eldiven için sürpriz hamle!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.