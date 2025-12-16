TCDD 169 makinist alım başvuruları başladı mı? Başvuru şartları ve bölümler

Kategoriler
TCDD, İŞKUR aracılığıyla Tren Makinisti Temel Kursu kapsamında aday alımı yapılacağını bildirdi.
169 kişilik kontenjanla istihdam garantili Tren Makinisti Mesleki Eğitim Kursu düzenlenecek. Kurs sürecini başarıyla tamamlayan adaylar, tren makinisti unvanıyla göreve alınacak
Başvurular 15 ile 25 Aralık 2025 tarihleri arasında e-Devlet ve İŞKUR üzerinden kabul edilecek.
Kurs, Eskişehir Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezinde 160 fiili gün olarak gerçekleştirilecek.
Başvuranlar arasında KPSS puan sıralaması oluşturulacaktır. Buna göre 676 kişi mülakata davet edilecek.
Mülakatlar Ankara’da TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek.
TCDD’den yapılan açıklamada alım yapılacak bölümler şöyle sıraladı: