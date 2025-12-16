Menü Kapat
TGRT Haber
10°
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

TCDD 169 makinist alım başvuruları başladı mı? Başvuru şartları ve bölümler

TCDD, İŞKUR üzerinden Tren Makinisti Temel Kursu’na 169 aday kabul edecek. Alımların duyurulmasıyla birlikte başvuru şartları, alım yapılacak bölümler ve başvuru tarihleri merak edilen başlıklar arasında yer aldı.

TCDD 169 makinist alım başvuruları başladı mı? Başvuru şartları ve bölümler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.12.2025
saat ikonu 18:32
|
GÜNCELLEME:
16.12.2025
saat ikonu 18:32

, aracılığıyla Tren Makinisti Temel Kursu kapsamında aday alımı yapılacağını bildirdi.

169 kişilik kontenjanla garantili Tren Makinisti Mesleki Eğitim Kursu düzenlenecek. Kurs sürecini başarıyla tamamlayan adaylar, tren makinisti unvanıyla göreve alınacak

TCDD 169 makinist alım başvuruları başladı mı? Başvuru şartları ve bölümler

TCDD 169 MAKİNİST ALIM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular 15 ile 25 Aralık 2025 tarihleri arasında e-Devlet ve İŞKUR üzerinden kabul edilecek.

Kurs, Eskişehir Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezinde 160 fiili gün olarak gerçekleştirilecek.

TCDD 169 makinist alım başvuruları başladı mı? Başvuru şartları ve bölümler

Başvuranlar arasında KPSS puan sıralaması oluşturulacaktır. Buna göre 676 kişi mülakata davet edilecek.

Mülakatlar Ankara’da TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek.

TCDD 169 makinist alım başvuruları başladı mı? Başvuru şartları ve bölümler

TCDD 169 MAKİNİST ALIM YAPILACAK BÖLÜMLER HANGİLERİ?

TCDD’den yapılan açıklamada yapılacak bölümler şöyle sıraladı:

  • Elektrik
  • Elektronik Teknolojisi
  • Makine
  • Otomotiv Teknolojileri
  • Mekatronik
  • Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
  • Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi
  • Raylı Sistemler Makinistliği
