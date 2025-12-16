Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Uçaktan daha hızlı giden tren gerçek oluyor: Çin bunu da başardı

Çin, saatte yaklaşık 965 kilometre hıza ulaşarak ticari uçaklarla yarışacak yeni nesil manyetik levitasyon treni T-Flight ile ulaşım alışkanlıklarını kökten değiştirmeye hazırlanıyor.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
16.12.2025
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
16.12.2025
saat ikonu 17:39

Havacılık ve demir yolu taşımacılığı arasındaki rekabete yeni bir boyut ekleniyor. , Boeing 737 gibi ticari uçaklardan çok daha hızlı hareket edebilen, son ürünü bir manyetik levitasyon (maglev) treni olan T-Flight'ı geliştiriyor. Saatte yaklaşık 965 kilometre hıza ulaşmayı vadeden T-Flight, büyük şehirler arasındaki seyahat sürelerini iki saatin altına düşürmeyi hedefliyor.

HYPERLOOP TEKNOLOJİSİNDEN İLHAM ALINDI

Düşük vakumlu tüpler içinde çalışacak şekilde tasarlanan T-Flight, Hyperloop konseptinden izler taşıyor. Havasız ortam sayesinde hava direncini ve sürtünmeyi en aza indiren araç, neredeyse ses hızına yakın bir performans sergiliyor.

Henüz teknik ve finansal zorluklar tam olarak aşılmamış olsa da, yapılan ilk testlerde cesaret verici sonuçlar elde edildiği belirtiliyor.

Uçaktan daha hızlı giden tren gerçek oluyor: Çin bunu da başardı

SÜRTÜNME TARİH OLUYOR: MAGLEV TEKNOLOJİSİ

T-Flight'ın tasarımının merkezinde, treni rayların üzerinde havaya kaldıran ve sürtünmeyi ortadan kaldıran güçlü elektromıknatısların kullanıldığı Maglev teknolojisi yer alıyor.

Raporlara göre sistem, aracı ferromanyetik raylara çeken elektromanyetik süspansiyon (EMS) ve treni raydan iten elektrodinamik süspansiyon (EDS) olmak üzere iki temel prensibe dayanıyor. Geliştirilen teknoloji, trenin minimum dirençle süzülmesine olanak tanıyarak raylı taşımacılıkta daha önce hayal bile edilemeyen hızlara ulaşılmasını mümkün kılıyor.

Uçaktan daha hızlı giden tren gerçek oluyor: Çin bunu da başardı

TESTLERDE 623 KİLOMETRE HIZA ULAŞILDI

Çin devlet medyası CGTN'ye göre T-Flight, Şubat 2024'te gerçekleştirilen testlerde kısa bir parkurda saatte 623 kilometre hıza ulaşarak önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Elde edilen başarı, trenin süspansiyon ve azami hız konusundaki yeteneklerinin proje hedefleriyle uyumlu olduğunu doğruluyor.

İkinci aşama testlerinde ise hedefin çok daha yüksek olduğu, aracın saatte 1000 kilometre hıza zorlanacağı konuşuluyor.

#Teknoloji
#çin
#taşınma
#Maglev
#T-flight
#Hyperloop
#Hızlıtaşımacılık
#Teknoloji
