Bebeği olan aileler dikkat! Ticaret Bakanlığı toplatılmasına karar verdi: Boğulma tehlikesi taşıyor

Ticaret Bakanlığı yurt içinde denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Halkın sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan ürünler bir bir tespit edilecek kullanımdan kaldırılıyor. Bu kapsamda Bakanlığın resmi sitesinde bebeği olan aileleri ilgilendiren yeni bir karar daha yayınlandı. Buna göre küçük bebeklerin kullandığı emzik bağlayıcılar boğulma ve yaralanma tehlikesi riski nedeniyle piyasadan toplatılacak…

BEBEĞİ OLAN AİLELER DİKKAT! TİCARET BAKANLIĞI TOPLATILMASINA KARAR VERDİ

Ticaret Bakanlığı’nın Güvensiz ürün sitesinde (guvensizurun.ticaret.gov.tr) yer alan bilgilere göre Özgür Dinç firmasına ait emzik bağlayıcıların piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi. Kurum tarafından yapılan açıklamada emzik bağlayıcının Boğulma (Dışarıdan Akciğerlere Doğru Olan Hava Akışının Mekanik Şekilde Engellenmesi.) ve yaralanma riski taşıdığı belirtildi.