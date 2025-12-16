Asgari ücret zammı için çarpıcı iddia! Muhammed Bayram: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu rakama çıkaracak

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücreti devletin belirlediği bir durum varmış gibi davranıldığını kaydeden Bayram, "Yıl sonu enflasyon farkı da yüzde 31-32 oranında olacak. TÜRK-İŞ'in açlık sınırı ise 29 bin 282 TL. Şu anki asgari ücret ise 22 bin 104 TL. İşverene maliyeti ise 30 bin 621 TL. Yani işveren tarafı hem kendi adına hem de işçi adına sigorta primi ödüyor" şeklinde konuştu.

