Asgari ücret zammı için çarpıcı iddia! Muhammed Bayram: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu rakama çıkaracak

Asgari ücret zammı için kritik viraja girildi. Milyonlarca kişinin maaşını değiştirecek oran için zaman daralıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri bu yıl TÜRK-İŞ'in katılmaması ile başladı. TÜRK-İŞ'in katılmadığı komisyonun ikinci toplantısı 18 Aralık'ta gerçekleşecek.
Ekonomist Muhammed Bayram, katıldığı bir televizyon programında asgari ücret için önemli açıklamalarda bulundu. Bayram, TÜRK-İŞ'in toplantıya katılmamasının kritik bir karar olduğunu kaydetti.
Bayram, geçen yıl da işçi sendikasının masadan kalktığını hatırlatarak, "Masadan kalkmasaydı 22 bin 104 TL, 25 bin TL olacaktı. Bu rakamı belirleme yetkisi işçi ve işverende ama maalesef bu toplantıda biraz politiza olunmuş bir durum var bence" sözlerini kullandı.
Asgari ücreti devletin belirlediği bir durum varmış gibi davranıldığını kaydeden Bayram, "Yıl sonu enflasyon farkı da yüzde 31-32 oranında olacak. TÜRK-İŞ'in açlık sınırı ise 29 bin 282 TL. Şu anki asgari ücret ise 22 bin 104 TL. İşverene maliyeti ise 30 bin 621 TL. Yani işveren tarafı hem kendi adına hem de işçi adına sigorta primi ödüyor" şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde TİSK'in genel kuruluna katıldığını ve asgari ücret görüşmelerinde elini taşın altına konulması gerektiğini hatırlattığını belirten Bayram, "Devlet asgari ücretten vergi almayarak çok ciddi bir vergiden geçmiş durumda. İşçi tarafı toplantıya katılmıyor, devlete topu atmak için. İşveren belirleyecek aslında bu rakamı. Devlet işçiyi ezdirmemek için önlemler alacak" dedi.
Senaryoların yüzde 25'ten yüzde 35'e kadar yükseldiğini kaydeden Bayram, "En yüksek ihtimalle yüzde 28 olacağını düşünüyorum. 2026 bütçe görüşmelerinde sigorta gelirlerinin tahmini artış oranı yüzde 28 olarak belirlendi. Bundan dolayı bu rakamın üzerinde duruyorum" sözlerini sarf etti.
Asgari ücretin 30 bin TL'ye tamamlanıp tamamlanmayacağını da cevaplayan Bayram, "Oransal zam ne olursa olsun alım gücünü koruyamadıktan sonra bu rakamların hiçbir önemi yok. Son bir dokunuşla Sayın Cumhurbaşkanımızın asgari ücreti 30 bin TL'ye tamamlayacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Enflasyon ile mücadelede yol kat edildiğini belirten Bayram, önemli olan etmenin alım gücünün korunması olduğunu kaydetti. Ara zammın bu yıl yapılması gerektiğini belirten Bayram, "Şu anda enflasyon yüzde 31. Sene başında yüzde 30 zam yapılmıştı asgari ücrete. Zaten şu anda yapılan zam eridi" dedi.
2026'da ara zam beklemediğini bundan dolayı asgari ücretin 30 bin TL'ye tamamlanabileceğini belirterek, "Komisyon görüşmeleri 4. toplantıya kalmaz, 3. toplantıda biter" deyip sözlerini noktaladı.
Asgari ücrete yüzde 20 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 26 bin 524 TL'ye çıkacak.
Asgari ücrete yüzde 25 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 27 bin 630 TL'ye çıkacak.
Asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 28 bin 735 TL'ye çıkacak.
Asgari ücrete yüzde 35 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 29 bin 840 TL'ye çıkacak.
Asgari ücrete yüzde 40 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 30 bin 945 TL'ye çıkacak.