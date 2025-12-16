Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Kayseri yarın okullar tatil mi, var mı? 17 Aralık Çarşamba Kayseri kar tatili durumu

Kayseri'de yarın okullar tatil mi, var mı sorusu gündem oldu. Kayseri'de bugün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. MGM tarafından aktarılan bilgilere göre Kayseri'de kar yağışı gece yarısına kadar devam edecek. Öğrenciler ve veliler tarafından 17 Aralık Kayseri'de okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Kayseri Valiliği tarafından okulların tatil olup olmadığına dair bir açıklamanın yapılıp, yapılmadığı gündeme geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kayseri yarın okullar tatil mi, var mı? 17 Aralık Çarşamba Kayseri kar tatili durumu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.12.2025
saat ikonu 17:37
|
GÜNCELLEME:
16.12.2025
saat ikonu 17:37

'de yarın okulların olup olmayacağı kar yağışının gün boyunca etkisini sürdürmesinin ardından gündeme geldi. Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan tahmin raporunda yer alan bilgilere göre bugün (16 Aralık 2025 Salı) gece yarısına kadar etkisini göstermeye devam edecek. Gece yarısından itibaren ise kar yağışı etkisini kaybederek yerini sisli havaya bırakacak. Gece boyunca havanın -3 derecede olacağı, hissedilen sıcaklığın ise -5 derece olacağı açıklandı. Öğrenciler ve veliler tarafından ise Kayseri'de yarın okulların tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı.

Kayseri yarın okullar tatil mi, var mı? 17 Aralık Çarşamba Kayseri kar tatili durumu

KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ 17 ARALIK?

Kayseri'de yarın ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretime devam edilecek. Kayseri Valiliği tarafından okulların tatil olacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. İlerleyen saatlerde yetkililer tarafından okulların tatil olacağına dair yeni bir açıklama yapılırsa, haberimizi güncelleyeceğiz. Açıklamanın gelmediği taktirde ise okullarda eğitim öğretime devam edilecek.

Kayseri yarın okullar tatil mi, var mı? 17 Aralık Çarşamba Kayseri kar tatili durumu

KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR VAR MI SON DAKİKA?

Valilikler tarafından yoğun kar yağışının olduğu dönemlerde ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve benzeri sorunlar nedeniyle tatil edilebiliyor. MGM tarafından aktarılan bilgilere göre Kayseri'de bugün gece yarısına kadar kar yağışı devam edecek. Kayseri Valiliği tarafından ise kar yağışı nedeniyle okulların tatil edileceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Valilik tarafından yapılan resmi bir açıklama bulunmadığı için 17 Aralık 2025 Çarşamba günü Kayseri genelinde okullarda eğitim öğretime devam edilecek.

Kayseri yarın okullar tatil mi, var mı? 17 Aralık Çarşamba Kayseri kar tatili durumu

KAYSERİ 17 ARALIK HAVA DURUMU

MGM tarafından aktarılan bilgilere göre Kayseri'de 17 Aralık 2025 Çarşamba günü havanın öğle saatlerine kadar sisli olması bekleniyor. Öğle saatlerinin ardından ise sisli hava yerini az bulutlu havaya bırakacak. Hava sıcaklıklarının ise gün içerisinde -3 ila 2 derece arasında değişeceği belirtildi. MGM tarafından Kayseri için paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporu ise şöyle:

Kayseri yarın okullar tatil mi, var mı? 17 Aralık Çarşamba Kayseri kar tatili durumu
ETİKETLER
#kayseri
#hava durumu
#okullar
#meteoroloji
#tatil
#sis
#kar yağışı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.