Kayseri yarın okullar tatil mi, var mı? 17 Aralık Çarşamba Kayseri kar tatili durumu

Kayseri'de yarın okulların tatil olup olmayacağı kar yağışının gün boyunca etkisini sürdürmesinin ardından gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporunda yer alan bilgilere göre kar yağışı bugün (16 Aralık 2025 Salı) gece yarısına kadar etkisini göstermeye devam edecek. Gece yarısından itibaren ise kar yağışı etkisini kaybederek yerini sisli havaya bırakacak. Gece boyunca havanın -3 derecede olacağı, hissedilen sıcaklığın ise -5 derece olacağı açıklandı. Öğrenciler ve veliler tarafından ise Kayseri'de yarın okulların tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı.

KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ 17 ARALIK?

Kayseri'de yarın ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretime devam edilecek. Kayseri Valiliği tarafından okulların tatil olacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. İlerleyen saatlerde yetkililer tarafından okulların tatil olacağına dair yeni bir açıklama yapılırsa, haberimizi güncelleyeceğiz. Açıklamanın gelmediği taktirde ise okullarda eğitim öğretime devam edilecek.

KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR VAR MI SON DAKİKA?

Valilikler tarafından yoğun kar yağışının olduğu dönemlerde ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve benzeri sorunlar nedeniyle okullar tatil edilebiliyor. MGM tarafından aktarılan bilgilere göre Kayseri'de bugün gece yarısına kadar kar yağışı devam edecek. Kayseri Valiliği tarafından ise kar yağışı nedeniyle okulların tatil edileceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Valilik tarafından yapılan resmi bir açıklama bulunmadığı için 17 Aralık 2025 Çarşamba günü Kayseri genelinde okullarda eğitim öğretime devam edilecek.

KAYSERİ 17 ARALIK HAVA DURUMU

MGM tarafından aktarılan bilgilere göre Kayseri'de 17 Aralık 2025 Çarşamba günü havanın öğle saatlerine kadar sisli olması bekleniyor. Öğle saatlerinin ardından ise sisli hava yerini az bulutlu havaya bırakacak. Hava sıcaklıklarının ise gün içerisinde -3 ila 2 derece arasında değişeceği belirtildi. MGM tarafından Kayseri için paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporu ise şöyle: