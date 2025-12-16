PSG, Kylian Mbappe'ye 61 milyon euro tazminat ödeyecek!

Paris İş Mahkemesi, Paris Saint-Germain (PSG) Kulübü ile 2024 yılında Real Madrid'e transfer olan eski futbolcusu Kylian Mbappé arasındaki mali anlaşmazlık davasını karara bağladı. Mahkeme, PSG'nin Fransız yıldıza ödenmeyen maaş ve primler karşılığında toplam 61 milyon euro tazminat ödemesine hükmetti.

Fransa basınında yer alan detaylara göre, sözleşme feshi ve ödemelerle ilgili çıkan anlaşmazlık, Paris İş Mahkemesi'nde görülen davanın konusu oldu. Mbappé, eski kulübünden haksız fesih ve imza primleri dahil olmak üzere 10 farklı kalemde toplam 263 milyon euro tazminat talebinde bulunmuştu. Öte yandan, PSG cephesi de boş durmadı. Kulüp, sözleşme uzatmama kararını gizleyerek kendilerini olası bir bonservis gelirinden mahrum bıraktığı gerekçesiyle Mbappé'ye karşı 440 milyon euroluk dev bir tazminat talebiyle karşı dava açmıştı.

Mahkeme, tüm bu taleplerin sonucunda PSG'nin, Mbappé'ye yönelik biriken maaş ve prim borçları nedeniyle 61 milyon euro ödeme yapması kararına vardı.