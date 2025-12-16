Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

PSG, Kylian Mbappe'ye 61 milyon euro tazminat ödeyecek!

Paris İş Mahkemesi, Real Madrid'e transfer olan Kylian Mbappé ile eski kulübü Paris Saint-Germain arasındaki sözleşme ve maaş anlaşmazlığı davasında kararını açıkladı. Mahkeme, Fransız futbolcunun talebinin bir kısmını kabul ederek, PSG'nin eski yıldızına 61 milyon euro ödemesine hükmetti.

PSG, Kylian Mbappe'ye 61 milyon euro tazminat ödeyecek!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.12.2025
saat ikonu 17:04
|
GÜNCELLEME:
16.12.2025
saat ikonu 17:04

Paris İş Mahkemesi, Paris Saint-Germain (PSG) Kulübü ile 2024 yılında Real Madrid'e transfer olan eski futbolcusu Kylian Mbappé arasındaki mali anlaşmazlık davasını karara bağladı. Mahkeme, PSG'nin Fransız yıldıza ödenmeyen maaş ve primler karşılığında toplam 61 milyon euro tazminat ödemesine hükmetti.

PSG, Kylian Mbappe'ye 61 milyon euro tazminat ödeyecek!

Fransa basınında yer alan detaylara göre, sözleşme feshi ve ödemelerle ilgili çıkan anlaşmazlık, Paris İş Mahkemesi'nde görülen davanın konusu oldu. Mbappé, eski kulübünden haksız fesih ve imza primleri dahil olmak üzere 10 farklı kalemde toplam 263 milyon euro tazminat talebinde bulunmuştu. Öte yandan, PSG cephesi de boş durmadı. Kulüp, sözleşme uzatmama kararını gizleyerek kendilerini olası bir bonservis gelirinden mahrum bıraktığı gerekçesiyle Mbappé'ye karşı 440 milyon euroluk dev bir tazminat talebiyle karşı dava açmıştı.

PSG, Kylian Mbappe'ye 61 milyon euro tazminat ödeyecek!

Mahkeme, tüm bu taleplerin sonucunda PSG'nin, Mbappé'ye yönelik biriken maaş ve prim borçları nedeniyle 61 milyon euro ödeme yapması kararına vardı.

Futbolda bahis skandalı! TFF açıkladı: 248 futbolcu ve hakem için men cezası
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
