10°
Yaşam
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Akaryakıt fiyatları il il güncellendi: 16 Aralık akaryakıt indirimi benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları güncel rakamlar 16 Aralık 2025 Salı günü itibarıyla sürücülerin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz hafta yapılan motorin indiriminin ardından bugün benzin fiyatlarına indirim yapıldı. Yeni fiyatların tabelaya yansımasının ardından 16 Aralık benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar soruları sürücüler tarafından araştırılmaya başlandı. İstanbul, İzmir, Ankara motorin, benzin fiyatlarının ne kadar, kaç TL olduğu belli oldu.

Akaryakıt fiyatları il il güncellendi: 16 Aralık akaryakıt indirimi benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar?
Haber Merkezi
16.12.2025
16.12.2025
Petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatında yaşanan 5 dolarlık düşüş yaşandı. Düşünün ardından 13 Aralık 2025 Cumartesi günü motorinin litre fiyatında ortalama 2 TL indirim uygulandı. Motorine uygulanan indirimin ardından ve fiyatları ise aynı kalmıştı. Dün gece ise benzinin litre fiyatına da indirim yapıldı. Peki 16 Aralık akaryakıt benzin ve fiyatları ne kadar? İşte, İl il güncel ...

Akaryakıt fiyatları il il güncellendi: 16 Aralık akaryakıt indirimi benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar?

AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL 16 ARALIK

Bugün gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 96 kuruş indirim geldi. Yapılan indirimin ardından 'da benzinin litre fiyatı 52.55 TL, 'da 53.40 TL ve 'de 53.74 TL oldu. LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Akaryakıt fiyatları il il güncellendi: 16 Aralık akaryakıt indirimi benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar?

İSTANBUL, İZMİR, ANKARA BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

16 Aralık 2025 Salı günü İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakası, İzmir ve Ankara benzin motorin ve LPG fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.55 TL

Motorin litre fiyatı: 53.15 TL

LPG litre fiyatı: 28.51 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.38TL

Motorin litre fiyatı: 52.98 TL

LPG litre fiyatı: 27.88 TL

Akaryakıt fiyatları il il güncellendi: 16 Aralık akaryakıt indirimi benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar?

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.40 TL

Motorin litre fiyatı: 54.17 TL

LPG litre fiyatı: 28.40 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.74TL

Motorin litre fiyatı: 54.51 TL

LPG litre fiyatı: 28.33 TL

