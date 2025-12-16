Akaryakıt fiyatları il il güncellendi: 16 Aralık akaryakıt indirimi benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar?

Petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatında yaşanan 5 dolarlık düşüş yaşandı. Düşünün ardından 13 Aralık 2025 Cumartesi günü motorinin litre fiyatında ortalama 2 TL indirim uygulandı. Motorine uygulanan indirimin ardından LPG ve benzin fiyatları ise aynı kalmıştı. Dün gece ise benzinin litre fiyatına da indirim yapıldı. Peki 16 Aralık akaryakıt benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte, İl il güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL 16 ARALIK

Bugün gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 96 kuruş indirim geldi. Yapılan indirimin ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı 52.55 TL, Ankara'da 53.40 TL ve İzmir'de 53.74 TL oldu. LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

İSTANBUL, İZMİR, ANKARA BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

16 Aralık 2025 Salı günü İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakası, İzmir ve Ankara benzin motorin ve LPG fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.55 TL

Motorin litre fiyatı: 53.15 TL

LPG litre fiyatı: 28.51 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.38TL

Motorin litre fiyatı: 52.98 TL

LPG litre fiyatı: 27.88 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.40 TL

Motorin litre fiyatı: 54.17 TL

LPG litre fiyatı: 28.40 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.74TL

Motorin litre fiyatı: 54.51 TL

LPG litre fiyatı: 28.33 TL