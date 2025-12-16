Menü Kapat
 | Serhat Yıldız

Gençlerbirliği teknik direktörlük görevine Metin Diyadin'in getirildiğini açıkladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Volkan Demirel'in istifasıyla boşalan teknik direktörlük görevine camianın yakından tanıdığı bir ismi getirdi: Metin Diyadin, futbolculuk ve teknik adamlık kariyerinde uzun yıllar hizmet ettiği kulübüne üçüncü kez geri döndü. İşte detaylar...

Gençlerbirliği teknik direktörlük görevine Metin Diyadin'in getirildiğini açıkladı!
16.12.2025
saat ikonu 11:32
16.12.2025
saat ikonu 11:45

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde yaşanan başkan değişikliğinin ardından teknik direktör Volkan Demirel'in istifasıyla boşalan koltuk, tanıdık bir isme emanet edildi. Kırmızı-siyahlılar, daha önce iki dönem takımın başında bulunan ve kulüpten yetişen Metin Diyadin ile anlaşmaya vararak tecrübeli teknik adamın üçüncü Gençlerbirliği macerasını resmen başlattı.

VOLKAN DEMİREL AYRILMIŞTI

Gençlerbirliği, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendiği karşılaşmanın hemen ardından teknik direktör Volkan Demirel'in, kulüpteki başkanlık değişimi nedeniyle görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Bu ayrılığın ardından Kasımpaşa mücadelesine geçici olarak teknik sorumlu Özcan Bizati yönetiminde çıkan başkent ekibi, yeni teknik direktör arayışını Diyadin ile sonlandırdı.

ÜÇÜNCÜ KEZ EVİNDE

Futbolculuk kariyerinde de Gençlerbirliği formasını uzun süre giyen Metin Diyadin, teknik direktör olarak daha önce 1 Temmuz-20 Ekim 2013 ile 1 Temmuz 2021-11 Eylül 2022 dönemlerinde takımı çalıştırmıştı. En son 2023-24 sezonunda Iğdır FK'da görev yapan Diyadin, camianın içinden gelen bir isim olarak yeniden "Evine" döndü.

Gençlerbirliği Kulübü, yapılan resmi açıklamada Metin Diyadin ve ekibine yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Evine 'hoş geldin' Metin Diyadin. Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için camiamızdan yetişen Metin Diyadin ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Metin Diyadin ve ekibine 'hoş geldin' diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz."

