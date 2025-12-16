TCDD işçi alımı kura sonuçları isim listesi 2025: TCDD 780 işçi alımı asıl/yedek sonuçları açıklandı mı?

TCDD işçi alımı kurası tcdd.gov.tr adresinden canlı olarak yayınlandı. Kura çekimini takip etmeyenler ise isim listesine odaklandı. Devlet Demiryolları, bünyesinde elektrikçi, bakım onarımcısı, vinç operatörü, elektronik işçisi, inşaat işçisi, kaynakçı, makine bakım ve onarımcısı, motor ve makina, tezgah operatörü, yüksek gerilim işçisi kadrolarına alım yapacak. Kura çekiminin ardından asıl olarak belirlenenler, işgücü talebinde belirtilen şartları taşıyıp taşımadığını kontrol etmek amacıyla talep edilen evrakları, belirlenen tarihler arasında şahsen teslim edecek. Peki TCDD işçi alımı sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, detaylar…

TCDD İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

TCDD işçi alımı kura çekimi bugün (16 Aralık) saat 10.00’da başladı ve tamamlandı. Noter huzurunda yapılan kura çekimi ile birlikte işgücü talebi kadar asıl aday ve 4 katı kadar yedek aday belirlendi. Asıl ve yedek aday listesi henüz paylaşılmadı. Kura çekimi sonuçları duyuru şeklinde tcdd.gov.tr adresinden paylaşılacak. Adaylar ekran üzerinde sıra numarası, T.C no, adı, soyadı, İŞKUR ilan numarası, iş yeri ili, unvanı ve asıl/yedek durumunu öğrenebilecek.

KURA ÇEKİMİNE KATILAN ADAYLAR DİKKAT

Kura çekimi sonrası asıl olarak belirlenen adaylar, işgücü talebinde belirtilen şartları taşıyıp/taşımadığının kontrolü için aşağıda belirtilen evrakları, TCDD web sitesi (https://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihler arasında şahsen teslim edecektir.

Evrak tesliminde; ilanda belirtilen şartları taşımayan veya eksik belgesi olan adaylar hakkında tutanak düzenlenecek ve işe başlama işlemi yapılmayacak ve yerine yedek aday çağırılarak başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.