Van'da yarın okullar tatil mi, son dakika? 17 Aralık Çarşamba okullar var mı?

Van'da yarın okulların tatil olup olmayacağı kar yağışının ardından gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan bilgilere göre Van'da kar kar yağışı bugün gece saatlerine kadar devam edecek. Kar yağışının gece saatlerine kadar devam etmesinden dolayı Van'da yarın okullar tatil mi, var mı soruları öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Van Valiliği tarafından okulların tatil olacağına dair bir açıklamanın yapılıp, yapılmadığı merak ediliyor.

VAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Van Valiliği tarafından 17 Aralık 2025 Çarşamba günü Van'da okulların tatil olacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Valilik tarafından resmi bir açıklama yapılmadığı için yarın Van genelinde eğitim öğretime devam edilecek. Öğrenciler normal ders saatlerinde eğitim görecekler. İlerleyen saatlerde yetkililer tarafından yapılacak değerlendirmelerin ardından farklı bir karar alınırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

VAN'DA YARIN OKUL VAR MI SON DAKİKA?

Van'da bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde yarın eğitim öğretime devam edilecek. Van Valiliği tarafından farklı yönde bir açıklama yapılmadığı taktirde okullar tatil olmayacak.

VAN 17 ARALIK HAVA DURUMU

MGM tarafından açıklanan bilgilere göre Van'da gerçekleşen kar yağışı bugün saat 21.00'de sona erecek. Gece saatlerinde havanın -2 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. 17 Aralık 2025 Çarşamba günü ise hava sıcaklıkları öğle saatlerinde 5 dereceye kadar yükselecek. Havanın ise gün içerisinde genel olarak parçalı bulutlu olması bekleniyor.

MGM tarafından Van için açıklanan 5 günlük hava tahmin durumu şöyle: