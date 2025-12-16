Dünyanın en iyi turizm şehirleri açıklandı! Türkiye’den bir il ilk 10’a girerek rakiplerine fark attı

Dünyanın en iyi turizm şehirleri, Euromonitor International tarafından açıklandı. Her yıl küresel çapta yüzlerce şehrin yarıştığı listede, Türkiye’den bir il ilk 10’a girerek tüm dikkatleri üzerine çekti. Dört mevsimin yaşandığı ülkemizde özellikle deniz turizmi öne çıkarken Uluslararası pazar araştırma devi Euromonitor International, yayınladığı Top 10 Cities for Tourism Performance in 2025 Index (Dünyanın en iyi turizm destinasyonları listesi) ile bu konuda ne kadar iddialı olduğumuzun da altını çizmiş oldu.