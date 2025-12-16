Menü Kapat
Dünyanın en iyi turizm şehirleri açıklandı! Türkiye’den bir il ilk 10’a girerek rakiplerine fark attı

Aralık 16, 2025 16:02
1
Dünyanın en iyi turizm şehirleri, Euromonitor International tarafından açıklandı. Her yıl küresel çapta yüzlerce şehrin yarıştığı listede, Türkiye’den bir il ilk 10’a girerek tüm dikkatleri üzerine çekti. Dört mevsimin yaşandığı ülkemizde özellikle deniz turizmi öne çıkarken Uluslararası pazar araştırma devi Euromonitor International, yayınladığı Top 10 Cities for Tourism Performance in 2025 Index (Dünyanın en iyi turizm destinasyonları listesi) ile bu konuda ne kadar iddialı olduğumuzun da altını çizmiş oldu.

2
Dünyanın en iyi turizm şehirleri belirlenirken, ziyaretçi sayısının yanı sıra sağlık, güvenlik, turizm altyapısı, dijitalleşme, ekonomik performans ve sürdürülebilirlik gibi birçok farklı faktör göz önünde bulunduruldu. Hem yerli hem de yabancı turistlerin gözdesi olan Akdeniz ilimiz de dünyanın en iyileri arasında gururla yer aldı. İşte her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği en iyi turizm destinasyonlarına dair sıralama…

3
DÜNYANIN EN İYİ TURİZM ŞEHİRLERİ 2025

1 NUMARA ORLANDO - FLORİDA

4
2 NUMARA NEW YORK - ABD

5
3 NUMARA MEKKE - SUUDİ ARABİSTAN

6
4 NUMARA PARİS - FRANSA

7
5 NUMARA ANTALYA - TÜRKİYE

8
6 NUMARA MEDİNE - SUUDİ ARABİSTAN

9
7 NUMARA LOS ANGELES - ABD

10
8 NUMARA DUBAİ - BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

11
9 NUMARA CANCUN - MEKSİKA

12
10 NUMARA KYOTO - JAPONYA

