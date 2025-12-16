Menü Kapat
Bilim insanları şaşkın! Okyanusun derinliklerinde ortaya çıktı, şimdiye kadar da hiç rastlanmadı

Aralık 16, 2025 16:16
1
Bilim insanları şaşkın1

Büyük Okyanus'ta bilim insanları tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada görüntülere ilginç bir detay takıldı. Deniz madenciliğinin ekosistemler üzerindeki etkisini inceleyen araştırmacılar, şimdiye kadar hiç rastlanmayan bir olayı fark ettiler. İşte detaylar...  

2
Bilim insanları şaşkın2

Bilim insanları, Birleşik Krallık Doğal Çevre Araştırma Konseyi'nin (NERC) finanse ettiği SMARTEX projesi kapsamında derin deniz madenciliğinin ekosistemler üzerindeki etkisini incelemek için okyanusun derinliklerine daldı.

3
Bilim insanları şaşkın3

Büyük Okyanus'ta nadir minerallerin bolluğu nedeniyle madencilik şirketlerinin ilgisini çeken bir bölgeye odaklanan araştırmacılar, elde ettikleri görüntüde bir kalamar oldukça dikkatlerini çekti.

4
Bilim insanları şaşkın4

Kalamarın deniz tabanında birkaç sap gibi göründüğünü fark eden araştırmacılar, aslında ilk kanıt niteliğinde bir şeyle karşı karşıyaydılar.

5
Bilim insanları şaşkın5

Ecology'de yayımlanan çalışmaya göre; 4 bin 100 metre derinlikte kaydedilen bu görüntüler derin denizde yaşayan bir kalamarın kafa aşağı biçimde kamufle olduğuna dair ilk kanıt niteliğinde.

6
Bilim insanları şaşkın6

"ŞİMDİYE KADAR HİÇ RASTLANMADI"

Makalenin başyazarı Alejandra Mejía-Saenz görüntüler üzerine yaptığı açıklamada, "Bu kesinlikle bir kalamar. Çok ama çok tuhaf davranıyor. Kendini gizleme davranışı kafadanbacaklılarda nadir görülen bir durum değil. Gözlerden saklanmak için şekil ve renk değiştiren ahtapotlar ve mürekkepbalıkları, kamuflaj ustaları sayılır. Ancak bir kalamarın bu şekilde kafasını çamura gömerek kamufle olmasına, şimdiye kadar başka hiçbir kafadanbacaklıda rastlanmadı" İfadelerini kullandı.

7
Bilim insanları şaşkın7

"ÖRNEK ALINMADAN NET BİR ŞEY SÖYLEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Şu ana kadar bilinmeyen tamamen farklı bir şey de yapıyor olabileceğini belirten ancak çalışmada yer almayan kafadanbacaklılar uzmanı Dr. Mike Vecchione, hayvandan örnek almadan net bir şey söylenemeyeceğini belirtiyor.

