Bilim insanları şaşkın! Okyanusun derinliklerinde ortaya çıktı, şimdiye kadar da hiç rastlanmadı

Büyük Okyanus’ta bilim insanları tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada görüntülere ilginç bir detay takıldı. Deniz madenciliğinin ekosistemler üzerindeki etkisini inceleyen araştırmacılar, şimdiye kadar hiç rastlanmayan bir olayı fark ettiler. İşte detaylar...
Bilim insanları, Birleşik Krallık Doğal Çevre Araştırma Konseyi’nin (NERC) finanse ettiği SMARTEX projesi kapsamında derin deniz madenciliğinin ekosistemler üzerindeki etkisini incelemek için okyanusun derinliklerine daldı.
Büyük Okyanus’ta nadir minerallerin bolluğu nedeniyle madencilik şirketlerinin ilgisini çeken bir bölgeye odaklanan araştırmacılar, elde ettikleri görüntüde bir kalamar oldukça dikkatlerini çekti.
Kalamarın deniz tabanında birkaç sap gibi göründüğünü fark eden araştırmacılar, aslında ilk kanıt niteliğinde bir şeyle karşı karşıyaydılar.
Ecology’de yayımlanan çalışmaya göre; 4 bin 100 metre derinlikte kaydedilen bu görüntüler derin denizde yaşayan bir kalamarın kafa aşağı biçimde kamufle olduğuna dair ilk kanıt niteliğinde.
Makalenin başyazarı Alejandra Mejía-Saenz görüntüler üzerine yaptığı açıklamada, “Bu kesinlikle bir kalamar. Çok ama çok tuhaf davranıyor. Kendini gizleme davranışı kafadanbacaklılarda nadir görülen bir durum değil. Gözlerden saklanmak için şekil ve renk değiştiren ahtapotlar ve mürekkepbalıkları, kamuflaj ustaları sayılır. Ancak bir kalamarın bu şekilde kafasını çamura gömerek kamufle olmasına, şimdiye kadar başka hiçbir kafadanbacaklıda rastlanmadı” İfadelerini kullandı.
Şu ana kadar bilinmeyen tamamen farklı bir şey de yapıyor olabileceğini belirten ancak çalışmada yer almayan kafadanbacaklılar uzmanı Dr. Mike Vecchione, hayvandan örnek almadan net bir şey söylenemeyeceğini belirtiyor.