Bilim insanları şaşkın! Okyanusun derinliklerinde ortaya çıktı, şimdiye kadar da hiç rastlanmadı

“ŞİMDİYE KADAR HİÇ RASTLANMADI”

Makalenin başyazarı Alejandra Mejía-Saenz görüntüler üzerine yaptığı açıklamada, “Bu kesinlikle bir kalamar. Çok ama çok tuhaf davranıyor. Kendini gizleme davranışı kafadanbacaklılarda nadir görülen bir durum değil. Gözlerden saklanmak için şekil ve renk değiştiren ahtapotlar ve mürekkepbalıkları, kamuflaj ustaları sayılır. Ancak bir kalamarın bu şekilde kafasını çamura gömerek kamufle olmasına, şimdiye kadar başka hiçbir kafadanbacaklıda rastlanmadı” İfadelerini kullandı.