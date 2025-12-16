Taşacak Bu Deniz hayranlarına müjde! Ava Yaman ve Burak Yörük O Ses Türkiye Yılbaşı'nda!

Başrolünde Deniz Baysel, Ulaş Tuna Astepe ve Yeşim Ceren Bozoğlu gibi isimlerin yer aldığı Taşacak Bu Deniz'in çekimleri Trabzon'da devam ediyor. Ava Yaman ile Burak Yörük'ün set programını ayarlayarak O Ses Türkiye Yılbaşı programına katılacağı öğrenildi.

AVA YAMAN İLE BURAK YÖRÜK O SES TÜRKİYE YILBAŞI PROGRAMINDA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Taşacak Bu Deniz” dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizinin Eleni’si Ava Yaman ve Oruç’u Burak Yörük‘e fenomen yarışma programı O Ses Türkiye Yılbaşı‘ndan teklif gelmişti. Çekim takvimine göre karar verileceği gündeme gelmişti. Son gelen bilgi Ava Yaman ve Burak Yörük‘ün yarışmaya katılacağı ama ayrı ayrı yarışacağı yönünde…

O SES TÜRKİYE YILBAŞI PROGRAMINDA KİMLER YARIŞACAK?

23 Aralık’ta Maltepe’deki O Ses Türkiye Stüdyoları’nda çekilecek yarışmada Rabia Soytürk, Feyza Civelek, Mahsun Karaca, Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çifti gibi ünlü isimler de yer alacak.