Taşacak Bu Deniz hayranlarına müjde! Ava Yaman ve Burak Yörük O Ses Türkiye Yılbaşı'nda!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Başrolünde Deniz Baysel, Ulaş Tuna Astepe ve Yeşim Ceren Bozoğlu gibi isimlerin yer aldığı Taşacak Bu Deniz'in çekimleri Trabzon'da devam ediyor. Ava Yaman ile Burak Yörük'ün set programını ayarlayarak O Ses Türkiye Yılbaşı programına katılacağı öğrenildi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Taşacak Bu Deniz” dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizinin Eleni’si Ava Yaman ve Oruç’u Burak Yörük‘e fenomen yarışma programı O Ses Türkiye Yılbaşı‘ndan teklif gelmişti. Çekim takvimine göre karar verileceği gündeme gelmişti. Son gelen bilgi Ava Yaman ve Burak Yörük‘ün yarışmaya katılacağı ama ayrı ayrı yarışacağı yönünde…
23 Aralık’ta Maltepe’deki O Ses Türkiye Stüdyoları’nda çekilecek yarışmada Rabia Soytürk, Feyza Civelek, Mahsun Karaca, Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çifti gibi ünlü isimler de yer alacak.