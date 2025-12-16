Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Taşacak Bu Deniz hayranlarına müjde! Ava Yaman ve Burak Yörük O Ses Türkiye Yılbaşı'nda!

Bu sezonun en sevilen yapımları arasında yer alan Taşacak Bu Deniz dizisinde rol alan Ava Yaman ile Burak Yörük, O Ses Türkiye Yılbaşı programında sahne alacak. Son zamanların en çok konuşulan oyuncuların yarışmaya ayrı ayrı kalacağı da kesinleşti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Taşacak Bu Deniz hayranlarına müjde! Ava Yaman ve Burak Yörük O Ses Türkiye Yılbaşı'nda!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.12.2025
saat ikonu 15:51
|
GÜNCELLEME:
16.12.2025
saat ikonu 15:51

Başrolünde Deniz Baysel, Ulaş Tuna Astepe ve Yeşim Ceren Bozoğlu gibi isimlerin yer aldığı Taşacak Bu Deniz'in çekimleri Trabzon'da devam ediyor. Ava Yaman ile Burak Yörük'ün set programını ayarlayarak Yılbaşı programına katılacağı öğrenildi.

AVA YAMAN İLE BURAK YÖRÜK O SES TÜRKİYE YILBAŞI PROGRAMINDA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Taşacak Bu Deniz” dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizinin Eleni’si Ava Yaman ve Oruç’u Burak Yörük‘e fenomen yarışma programı O Ses Türkiye Yılbaşı‘ndan teklif gelmişti. Çekim takvimine göre karar verileceği gündeme gelmişti. Son gelen bilgi Ava Yaman ve Burak Yörük‘ün yarışmaya katılacağı ama ayrı ayrı yarışacağı yönünde…

Taşacak Bu Deniz hayranlarına müjde! Ava Yaman ve Burak Yörük O Ses Türkiye Yılbaşı'nda!

O SES TÜRKİYE YILBAŞI PROGRAMINDA KİMLER YARIŞACAK?

23 Aralık’ta Maltepe’deki O Ses Türkiye Stüdyoları’nda çekilecek yarışmada Rabia Soytürk, Feyza Civelek, Mahsun Karaca, Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çifti gibi ünlü isimler de yer alacak.

Taşacak Bu Deniz hayranlarına müjde! Ava Yaman ve Burak Yörük O Ses Türkiye Yılbaşı'nda!
ETİKETLER
#diziler
#Ünlüler
#O Ses Türkiye
#Taşacak Bu Deniz
#Ava Yaman
#Burak Yörük
#Yelbaşı Programı
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.