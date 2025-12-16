Hurda teşviki son durum! Hurda teşviki çıktı mı, şartları neler?

Hurda teşviki neredeyse bir yılı aşkın süredir vatandaşların gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz yıl MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından TBMM'ye sunulan teklif kapsamında 25 yaş ve üstü araçlara sahip olan vatandaşların bir defaya mahsus ÖTV'den muaf tutulması talep edilmişti.

Böylelikle 25 yaş ve üstü taşıtların yenilenerek ekonomiye kazandırılması, çevredeki ithalatın azaltılması, akaryakıt israfının önüne geçilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi amaçlanıyor. 2026 yılına sayılı günler kala hurda teşvikinde yaşanan son gelişmeler ise tekrardan gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından Hurda teşviki çıktı mı, şartları neler olduğu merak ediliyor.

HURDA TEŞVİKİ ÇIKTI MI, MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Hurda teşviki düzenlemesi henüz TBMM'ye sunulmadı. Düzenlemenin TBMM'ye sunulmasının ardından kabul edilmesi gerekiyor. Kabul edilmesiyle birlikte düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre 2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 28 milyon 740 bin 492 adet olarak açıklandı. Bu sayının 2024 yılında ise 30 milyonu aştığı belirtilmişti. Türkiye'de trafiğe kaydı bulunan araçların yaş ortalamasının 14,5 olarak hesaplandığı, araç sayısının yüzde 25'lik kısmının ise 21 yaşından büyük olduğu verilerde yer almıştı.

HURDA TEŞVİKİ ŞARTLARI NELER?

Hurda teşviki düzenlemesi henüz TBMM'ye sunulmadığı için şartları netlik kazanmadı. Ancak hurda teşvikinin 25 yaş üstü belirli araçları kapsaması bekleniyor. 25 yaş üstü araçlarını geri dönüşüme veren vatandaşların bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'siz yeni araç satın alabileceği tahmin ediliyor. Vatandaşların yeni araç alımlarında ise Türkiye'de üretilmiş olma şartının aranacağı öngörülüyor.

HURDA TEŞVİKİ İLE ALINABİLECEK ARAÇLAR HANGİLERİ?

Hurda teşvikinin Meclis'ten geçmesi durumunda Türkiye'de üretilen ve alınabilecek araçlardan bazılarının şunlar olması bekleniyor: