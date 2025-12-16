Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Hurda teşviki son durum! Hurda teşviki çıktı mı, şartları neler?

Hurda teşvikinde son durum gündem oldu. 2025 yılının başlarında MHP tarafından TBMM'ye sunulan teklif kapsamında 25 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması ve yerli araçların ÖTV'siz alınabilmesi öngörülüyor. Vatandaşlar tarafından hurda teşviki çıktı mı, şartları neler olduğu merak ediliyor. Aynı zamanda ilk arabam projesinin başvuru şartları da gündemde yer alan konular arasında bulunuyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hurda teşviki son durum! Hurda teşviki çıktı mı, şartları neler?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.12.2025
saat ikonu 14:59
|
GÜNCELLEME:
16.12.2025
saat ikonu 14:59

Hurda teşviki neredeyse bir yılı aşkın süredir vatandaşların gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz yıl MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından TBMM'ye sunulan teklif kapsamında 25 yaş ve üstü araçlara sahip olan vatandaşların bir defaya mahsus 'den muaf tutulması talep edilmişti.

Böylelikle 25 yaş ve üstü taşıtların yenilenerek ekonomiye kazandırılması, çevredeki ithalatın azaltılması, akaryakıt israfının önüne geçilmesi ve kirliliğinin önlenmesi amaçlanıyor. 2026 yılına sayılı günler kala hurda teşvikinde yaşanan son gelişmeler ise tekrardan gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından Hurda teşviki çıktı mı, şartları neler olduğu merak ediliyor.

Hurda teşviki son durum! Hurda teşviki çıktı mı, şartları neler?

HURDA TEŞVİKİ ÇIKTI MI, MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Hurda teşviki düzenlemesi henüz TBMM'ye sunulmadı. Düzenlemenin TBMM'ye sunulmasının ardından kabul edilmesi gerekiyor. Kabul edilmesiyle birlikte düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Hurda teşviki son durum! Hurda teşviki çıktı mı, şartları neler?

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre 2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 28 milyon 740 bin 492 adet olarak açıklandı. Bu sayının 2024 yılında ise 30 milyonu aştığı belirtilmişti. Türkiye'de trafiğe kaydı bulunan araçların yaş ortalamasının 14,5 olarak hesaplandığı, araç sayısının yüzde 25'lik kısmının ise 21 yaşından büyük olduğu verilerde yer almıştı.

Hurda teşviki son durum! Hurda teşviki çıktı mı, şartları neler?

HURDA TEŞVİKİ ŞARTLARI NELER?

Hurda teşviki düzenlemesi henüz TBMM'ye sunulmadığı için şartları netlik kazanmadı. Ancak hurda teşvikinin 25 yaş üstü belirli araçları kapsaması bekleniyor. 25 yaş üstü araçlarını geri dönüşüme veren vatandaşların bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'siz yeni araç satın alabileceği tahmin ediliyor. Vatandaşların yeni araç alımlarında ise Türkiye'de üretilmiş olma şartının aranacağı öngörülüyor.

Hurda teşviki son durum! Hurda teşviki çıktı mı, şartları neler?

HURDA TEŞVİKİ İLE ALINABİLECEK ARAÇLAR HANGİLERİ?

Hurda teşvikinin Meclis'ten geçmesi durumunda Türkiye'de üretilen ve alınabilecek araçlardan bazılarının şunlar olması bekleniyor:

  • Togg T10X
  • Toyota CH-R
  • Hyundai Bayon
  • Hyundai i20
  • Hyundai i10
  • Ford Tourneo Custom
  • Ford E-Transit
  • Ford Transit
  • Fiat Fiorino
  • Fiat Egea Cross
  • Fiat Egea
  • VW Transporter
ETİKETLER
#Ekonomi
#çevre
#ötv
#otomotiv
#Hurda Teşviki
#Araç Değişimi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.