Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Evde şüpheli ölüm: 3 çocuk babasının yakınları feryat etti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 3 çocuk babası 67 yaşındaki adamdan haber alınmayınca akrabaları durumu ekiplere bildirdi. Evinde ölü bulunan yakınlarının feryatları yürekleri acıttı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Evde şüpheli ölüm: 3 çocuk babasının yakınları feryat etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.12.2025
saat ikonu 16:48
|
GÜNCELLEME:
16.12.2025
saat ikonu 16:48

’nın ilçesinde bir 3 katlı binada ikamet eden 3 çocuk babası Erdoğan Tunca'dan pazar gününden beridir haber alınamadı. Akrabaları Erdoğan Tunca’dan haber alamayınca harekete geçti.

Evde şüpheli ölüm: 3 çocuk babasının yakınları feryat etti

MORGA KALDIRILDI

Eve girdiklerinde Tunca'yı hareketsiz halde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yapmış olduğu incelemeler sonucunda Tunca'nın hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi. Ekiplerin çalışmalarının ardından cenaze, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evde şüpheli ölüm: 3 çocuk babasının yakınları feryat etti

EN SON KAHVEHANEDE GÖRÜLDÜ

En son Pazar günü saat 17.00 sularında mahallenin kahvehanesinde görüldüğü bildirilen Tunca'nın köye gitmek istediğini ancak gitmediği öğrenildi. Tunca'nın kesin ölüm nedeni, yapılacak ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat sürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü'nün ölümünde şok gelişme! Oğlu Tuğberk ifadeye çağırıldı
ETİKETLER
#sakarya
#otopsi
#karasu
#Hayatkaybı
#Ölümektnu
#Harekat
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.