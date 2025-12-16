Evde şüpheli ölüm: 3 çocuk babasının yakınları feryat etti

Kategoriler
Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir 3 katlı binada ikamet eden 3 çocuk babası Erdoğan Tunca'dan pazar gününden beridir haber alınamadı. Akrabaları Erdoğan Tunca’dan haber alamayınca harekete geçti.
Eve girdiklerinde Tunca'yı hareketsiz halde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yapmış olduğu incelemeler sonucunda Tunca'nın hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi. Ekiplerin çalışmalarının ardından cenaze, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
En son Pazar günü saat 17.00 sularında mahallenin kahvehanesinde görüldüğü bildirilen Tunca'nın köye gitmek istediğini ancak gitmediği öğrenildi. Tunca'nın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ardından netlik kazanacak.
Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat sürüyor.