Hüseyin Kocabıyık hakkında karar verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Hüseyin Kocabıyık hakkında sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik paylaşımları gerekçesiyle dava açılmıştı.
Kocabıyık’ın, “İftira” ve “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlarından 2 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası talebiyle tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması bugün İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.
Duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin Kocabıyık, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katıldı. Mahkeme, Kocabıyık’ı “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasına çarptırarak tahliyesine karar verdi.