AGS öğretmen ataması kontenjanı 20 bin mi olacak, artırılacak mı? MEB AGS öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu?

Üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olan ve Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’na katılan binlerce aday öğretmen atamalarına odaklandı. Bakanlık daha önce açıkladığı kontenjanlarda AGS ile beraber 10 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi TBMM’de görüşülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yanı sıra Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi bütçe görüşmeleri de netlik kazanacak. Öğretmen atamasında kontenjanların tartılacağı iddialarının ardından son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki AGS öğretmen ataması branş dağılımı açıklandı mı, ne zaman? İşte, MEB AGS öğretmen atamasında son durum…

MEB AGS ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJANI ARTIRILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülüyor. Geçtiğimiz yıl bakanlık bütçesi merkezi yönetim bütçesinin yüzde 14,83’üne takabül etmişti. 2025 yılı itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı’na ayrılan bütçe 2 trilyon 186 milyar TL olmuştu. Bu yılın bütçe görüşmeleri henüz tamamlanmadı.

Öğretmen atama kontenjanlarının artılacağına yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor. Bakanlık 2025 yılının başında öğretmen atamaları için toplam 25 bin kontenjan ayırmıştı. 15 bin öğretmen ataması 24 Kasım’da KPSS puanıyla gerçekleştirildi. Önümüzdeki yıllarda AGS puanıyla yapılacak atamalarda kontenjanın daha yüksek olması bekleniyor.

AGS ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI BEKLENİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı il ve ilçelerdeki ihtiyaçlara göre branş dağılımını belirliyor. Geçtiğimiz atamalarda en fazla kontenjan sınıf öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, din kültürü ve ahlak bilgisi, okul öncesi öğretmenliği, ingilizce öğretmenliği, türkçe öğretmenliği, sosyal bilgiler öğretmenliği ve rehber öğretmenlik branşlarına ayrılmıştı.

Bakan Tekin açıklamasında “ Milli Eğitim Akademisi'ne yapılacak 10 bin öğretmen adayı alımına ilişkin, "Tahmin ediyoruz, Aralık ayının ilk haftası veya ilk 15 gün içerisinde biz bu yeni hesaplamalara göre hangi branştan ne kadar öğretmene ihtiyaç duyduğumuzu açıklarız." ifadelerini kullandı.