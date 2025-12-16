Menü Kapat
10°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Demet Akalın "yeni bebek" diye duyurdu! Yeni çantasının fiyatı dudak uçuklattı

Her yaptığı olay olan Demet Akalın, son olarak ise yeni aldığı çantasını paylaştı. "Küçük yeni bebek" notunu düşen Demet Akalın'ın dünyaca ünlü marka çantaya 450 bin TL ödediği ortaya çıktı.

Demet Akalın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.12.2025
saat ikonu 17:23
|
GÜNCELLEME:
16.12.2025
saat ikonu 17:27

Geçtiğimiz günlerde Sefo ile yaptığı düetin çok dinlendiğini ancak herhangi bir ödül alamamasını eleştirmişti. bu sefer ise lüks markadan aldığı "Yeni bebek" notuyla paylaşarak gündem oldu.

DEMET AKALIN'IN YENİ ÇANTASININ FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Demet Akalın dünyaca ünlü markaya ait çantasını paylaştı. Akalın "Bize şans getir bakalım küçük yeni bebek" notunu düştü. Demet Akalın'ın bordo renkteki çantasının fiyatının 450 bin TL olduğu

Demet Akalın "yeni bebek" diye duyurdu! Yeni çantasının fiyatı dudak uçuklattı

GÜLLÜ İLE İLGİLİ SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Güllü'nün ölümüyle ilgili sorulara cevap veren Demet Akalın, “Onun hakkında hiç konuşmak istemiyorum. Niye dersen, çünkü herkesin bir evladı var. Benim de bir kız çocuğum var. Tabii ki çok üzüldüm. Kınamıyorum, herkesin başına gelebilecek bir şey. Evlat dediğin şey bir insan sonuçta. Nurlar içinde yatsın ama korkunç bir olay.” dedi.

Demet Akalın "yeni bebek" diye duyurdu! Yeni çantasının fiyatı dudak uçuklattı
