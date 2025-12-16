Menü Kapat
10°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Güllü kızı Tuğyan'a hamile olduğunu İbo Show'da duyurmuştu! Görüntüler bir kez daha gündem oldu

Ölümünün ardından cinayete kurban gittiği üzerinde durulan arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, cinayet şüphelisi olarak tutuklandı. Güllü'nün kızına hamilelik haberini ilk olarak İbo Show'da söylediği anlar ise yeniden gündem oldu.

Güllü'nün kızı Tuğyan'ya hamileyken katıldığı "" programında, 'in bunu canlı yayında açıklaması yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Tatlıses'in 'Kızımız evlendi. Hamiledir, kimse zannetmesin, kilo almış' sözleri ise dikkat çekti.

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUĞYAN'A HAMİLELİĞİNİ İBO SHOW'DA BÖYLE DUYURMUŞTU

26 Eylül tarihinde hayatını kaybeden Güllü'nün yıllar önce İbo Show programında kızına hamile olduğunu söylediği anlar ortyaa çıktı. Tatlıses, "Kızımız evlendi. Hamiledir, kimse zannetmesin, kilo almış" sözleriyle durumu netleştirmişti. Güllü ise "Herkes biliyor" diyerek açıklamayı desteklemişti.

Güllü kızı Tuğyan'a hamile olduğunu İbo Show'da duyurmuştu! Görüntüler bir kez daha gündem oldu

GÜLLÜ'NÜN KIZI ANNESİNİ ÖLDÜRME SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sultan Nur Ulu'nun ifadesinde "Biz oynadıktan sonra Gül Anne yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana 'koş' dedi. Aşağı koştuk" dediği öğrenildi.

Güllü kızı Tuğyan'a hamile olduğunu İbo Show'da duyurmuştu! Görüntüler bir kez daha gündem oldu
