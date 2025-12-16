Fenerbahçe'de Archie Brown sakatlandı

Kategoriler
Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Fenerbahçe, Archie Brown'ın sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Futbolcumuz Archie Brown’un dün akşam Tümosan Konyaspor ile oynadığımız maçta ayağına aldığı darbe sonrası MR’ı çekildi. Sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır"
Oyuncunun 6-8 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.