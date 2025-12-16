Menü Kapat
TGRT Haber
10°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Sevenleri Güllü'nün mezarına akın etti! Kabristanın son görüntüsüne beğeni yağdı

Yalova Çınarcık'taki evinde kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından pencereden atılarak öldürüldüğü iddia edilen şarkıcı Güllü'nün Tuzla Mezarlığı'ndaki kabri güllerle donatıldı. Güllü'nün mezarı her gün ziyaretçi akınına uğruyor.

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden biri olan 52 yaşındaki Güllü, 26 Eylül tarihinde Yalova Çınarcık'ta bulunan evinin balkonundan şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü'nun Tuzla Mezarlığı'nda bulunan annesi Yücel Kesici'nin üzerine defnedilen mezarı, sevenleri ve hayranları tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Kabristanın son haline ise beğeni yağdı.

GÜLLÜ'NÜN MEZARI HER GÜN HAYRANLARIYLA DOLUP TAŞIYOR

Güllü'nün Tuzla Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret eden vatandaşlardan Irmak Cevahir duygularını, "Acımız çok büyük, söylenecek fazla bir şey yok. Yaşadığımız acı çok derin, içimiz yanıyor. Keşke hastalanarak ölseydi, keşke böyle olmasaydı. Bir evlat vesilesiyle böyle bir şey yaşamak tarif edilemez. Gerçekten söylenecek söz yok. O bizim kraliçemiz, her zaman kalbimizde olacak. Normalde arabesk müzik dinlemem ama Güllü'nün her zaman kulağımda yeri vardır. O her zaman güzel hatırlanacak, unutulmayacak. Devri daim olsun, yolu ışık olsun. Onu hep dualarımızla yaşatacağız" sözleriyle anlattı.

Sevenleri Güllü'nün mezarına akın etti! Kabristanın son görüntüsüne beğeni yağdı

Ziyaretçilerden ses sanatçısı Zeynocan ise, "Bu olayın üstünün kapatılmasına müsaade etmeyen, her şeyi göğüsleyen sevgili Ferdi Aydın kardeşime sonsuz şükranlarımı iletiyorum. Ben de otuz yıllık bir emektar ses sanatçısıyım. Aynı ortamlarda bulunmamıza rağmen Güllü ile hiç denk gelemedik. Sadece bir canlı yayında tanıdım onu. Geç tanıdım ama maalesef erken kaybettik. O yayında sergilediği insanlığı, egosuzluğu ve hoşgörüsü beni hayran bıraktı. Eğer Ferdi Bey bu olayın üzerine kararlılıkla gitmeseydi, bu olay ‘kaza' denilerek örtbas edilecekti. Ancak Ferdi kardeşimiz asla peşini bırakmadı. Bir sanatçı ve halktan bir insan olarak kendisine sonsuz teşekkür ediyorum. Güllü'yü kimsesiz sananlar yanıldılar. Herkesin başı sağ olsun." dedi.

Sevenleri Güllü'nün mezarına akın etti! Kabristanın son görüntüsüne beğeni yağdı
TGRT Haber
