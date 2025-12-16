Okulda vahşet! 10 yaşındaki öğrenci bıçaklanarak katledildi: Saldırganın tişörtündeki ifade dikkat çekti

Rusya'nın Moskova bölgesine bağlı Odintsovo belediyesinde bulunan bir okulda dehşete düşüren bir olay yaşandı. 15 yaşındaki 9’uncu sınıf öğrencisi, kendisini engellemeye çalışan güvenlik görevlisini biber gazı sıktıktan sonra bıçakladı. Cinnet getiren çocuk daha sonra 10 yaşındaki bir öğrenciye de bıçakla saldırdı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Yetkililerden tarafından yaptığı açıklamada bıçaklanan 10 yaşındaki 4’üncü sınıf öğrencisinin hayatını kaybettiğini, güvenlik görevlisinin ise yaralandığını bildirdi. Rusya Soruşturma Komitesi, saldırganın gözaltına alındığını ve saldırının nedeninin henüz netlik kazanmadığını açıkladı.

TİŞÖRTÜNDEKİ YAZI DİKKAT ÇEKTİ

Rus medyasında yer alan haberlerde ise maske ve kask takan saldırganın tişörtünde “No Lives Matter (Hiçbir hayat önemli değil)” ifadesinin bulunduğu aktarıldı.

DÜN DE DEHŞETE DÜŞÜREN BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Öte yandan Rusya'nın St. Petersburg kentinde dün, kötü not nedeniyle çıkan tartışmanın ardından bir 9’uncu sınıf öğrencisi 29 yaşındaki öğretmenini bıçaklayarak yaralamıştı.