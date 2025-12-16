Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Okulda vahşet! 10 yaşındaki öğrenci bıçaklanarak katledildi: Saldırganın tişörtündeki ifade dikkat çekti

Rusya'nın Moskova bölgesinde bir okulda dehşete düşüren bir olay yaşandı. 15 yaşındaki öğrenci, 10 yaşındaki bir öğrenciyi bıçaklayarak katletti. Maske ve kask takan saldırganın tişörtündeki ifadeler ise oldukça dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Okulda vahşet! 10 yaşındaki öğrenci bıçaklanarak katledildi: Saldırganın tişörtündeki ifade dikkat çekti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.12.2025
saat ikonu 14:25
|
GÜNCELLEME:
16.12.2025
saat ikonu 14:34

'nın Moskova bölgesine bağlı Odintsovo belediyesinde bulunan bir okulda dehşete düşüren bir olay yaşandı. 15 yaşındaki 9’uncu sınıf öğrencisi, kendisini engellemeye çalışan güvenlik görevlisini biber gazı sıktıktan sonra bıçakladı. Cinnet getiren çocuk daha sonra 10 yaşındaki bir öğrenciye de bıçakla saldırdı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Yetkililerden tarafından yaptığı açıklamada bıçaklanan 10 yaşındaki 4’üncü sınıf öğrencisinin hayatını kaybettiğini, güvenlik görevlisinin ise yaralandığını bildirdi. Rusya Soruşturma Komitesi, saldırganın gözaltına alındığını ve saldırının nedeninin henüz netlik kazanmadığını açıkladı.

Okulda vahşet! 10 yaşındaki öğrenci bıçaklanarak katledildi: Saldırganın tişörtündeki ifade dikkat çekti

TİŞÖRTÜNDEKİ YAZI DİKKAT ÇEKTİ

Rus medyasında yer alan haberlerde ise maske ve kask takan saldırganın tişörtünde “No Lives Matter (Hiçbir hayat önemli değil)” ifadesinin bulunduğu aktarıldı.

Okulda vahşet! 10 yaşındaki öğrenci bıçaklanarak katledildi: Saldırganın tişörtündeki ifade dikkat çekti

DÜN DE DEHŞETE DÜŞÜREN BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Öte yandan Rusya'nın St. Petersburg kentinde dün, kötü not nedeniyle çıkan tartışmanın ardından bir 9’uncu sınıf öğrencisi 29 yaşındaki öğretmenini bıçaklayarak yaralamıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İnsanlık tarihi değişebilir: Ateşle dans 400 bin yıl önce başlamış
Güllü'nün ölümünde şok gelişme! Oğlu Tuğberk ifadeye çağırıldı
ETİKETLER
#rusya
#şiddet
#bıçaklama
#Okul Saldırısı
#Öğrenci Saldırganı
#Öğretmen Saldırısı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.