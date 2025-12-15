Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İnsanlık tarihi değişebilir: Ateşle dans 400 bin yıl önce başlamış

Aralık 15, 2025 16:10
1
ateşle dans

İngiltere’de yapılan yeni bir arkeolojik kazı, insanlığın ateşi bilinçli şekilde kullanmaya düşündüğümüzden yüz binlerce yıl önce başladığını ortaya koydu.

2
İnsanlık tarihi değişebilir: Ateşle dans 400 bin yıl önce başlamış

Ateşin kontrol altına alınması, insanlık tarihinin en kritik eşiklerinden biri. Isınma, beslenme, korunma ve sosyal yaşam… Hepsinin merkezinde ateş var. Ancak ateşin ne zaman ve nasıl bilinçli biçimde kullanılmaya başlandığı konusu, bilim dünyasında uzun süredir tartışılıyor.

Bugüne kadar yaygın kabul gören görüş, insanların ateşi düzenli ve bilinçli şekilde kullanmasının yaklaşık 50 ila 100 bin yıl öncesine dayandığı yönündeydi. Fakat 2025 yılıyla birlikte art arda gelen yeni bulgular, bu kronolojinin ciddi biçimde sorgulanmasına neden oldu.

3
İnsanlık tarihi değişebilir: Ateşle dans 400 bin yıl önce başlamış

İNGİLTERE’DEKİ KAZI TARİHİ GERİYE ÇEKTİ

Son olarak İngiltere’nin Barnham bölgesinde yapılan kazılar, ateş kullanımına dair ezberleri bozacak nitelikte bulgular ortaya koydu. Arkeologlar, bölgede yaklaşık 400 bin yıl önce ateşin bilinçli şekilde yakıldığına işaret eden izlere ulaştıklarını açıkladı.

Bu keşif, insanlığın ateşi kontrol altına alma becerisini düşündüğümüzden 300–350 bin yıl daha erken bir döneme taşıyor. Yani ateş, sanılandan çok daha önce insan hayatının merkezine girmiş olabilir.

4
İnsanlık tarihi değişebilir: Ateşle dans 400 bin yıl önce başlamış

700 DERECEYİ AŞAN ISI, KONTROLLÜ ATEŞİ GÖSTERİYOR

Kazılarda ortaya çıkarılan yanmış toprak tabakalarının 700 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklara maruz kaldığı belirlendi. Bu durum, ateşin doğal bir yangın sonucu değil, uzun süreli ve kontrollü biçimde yakıldığını düşündürüyor.

Dahası, bölgede bulunan ve yüksek ısıdan zarar gördüğü anlaşılan el baltaları, ateşin yalnızca çevresel bir unsur olmadığını, aynı zamanda teknolojik amaçlarla da kullanıldığını gösteriyor. Yani ateş, gündelik hayatın bir parçası haline gelmiş olabilir.

5
İnsanlık tarihi değişebilir: Ateşle dans 400 bin yıl önce başlamış

ATEŞİ YAKMAK İÇİN ARAÇLAR DA VARDI

Keşfi daha da çarpıcı kılan detay ise kazı alanında bulunan iki parça demir pirit. Çakmak taşına vurulduğunda kıvılcım çıkaran bu mineral, ateş yakmanın bilinen en eski yöntemlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Britanya Müzesi’nden paleoarkeolog Dr. Andrew Davis, bu bulgunun önemini şu sözlerle vurguluyor:

Bu kalıntılar, ateşi sadece muhafaza etmekten değil, gerektiğinde yeniden üretme becerisinden söz etmemizi sağlıyor.

Bu da erken insan topluluklarının ateşi bilinçli şekilde yakabildiğine güçlü bir işaret olarak değerlendiriliyor.

6
İnsanlık tarihi değişebilir: Ateşle dans 400 bin yıl önce başlamış

ZİHİNSEL GELİŞİME DAİR YENİ SORULAR

Barnham’daki ateş bulguları, yalnızca teknolojik değil, düşünsel gelişime dair kabulleri de yeniden gündeme taşıyor. Ateş yakabilmek; planlama yapmayı, neden-sonuç ilişkisi kurmayı ve bilgiyi kuşaktan kuşağa aktarmayı gerektiriyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.