İnsanlık tarihi değişebilir: Ateşle dans 400 bin yıl önce başlamış

Ateşin kontrol altına alınması, insanlık tarihinin en kritik eşiklerinden biri. Isınma, beslenme, korunma ve sosyal yaşam… Hepsinin merkezinde ateş var. Ancak ateşin ne zaman ve nasıl bilinçli biçimde kullanılmaya başlandığı konusu, bilim dünyasında uzun süredir tartışılıyor.

Bugüne kadar yaygın kabul gören görüş, insanların ateşi düzenli ve bilinçli şekilde kullanmasının yaklaşık 50 ila 100 bin yıl öncesine dayandığı yönündeydi. Fakat 2025 yılıyla birlikte art arda gelen yeni bulgular, bu kronolojinin ciddi biçimde sorgulanmasına neden oldu.