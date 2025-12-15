Ankara su kesintisi listesi 15 Aralık! Yenimahalle su kesintisi saat kaçta biteceği duyuruldu

Bugün Ankara'da su kesintisi yaşayan ilçeler duyuruldu. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından açıklanan bilgilere göre bugün (15 Aralık 2025 Pazartesi) Yenimahalle, Akyurt, Etimesgut, Beypazarı ve Polatlı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Yenimahalle ilçesinde kuraklığa bağlı su kaynaklarında yaşanan azalma nedeniyle kesinti yapıldığı duyuruldu.

Vatandaşlar tarafından Yenimahalle su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği ise merak ediliyor.

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ SAAT KAÇTA BİTECEK 15 ARALIK?

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı olan İlkyerleşim, Kaletepe, Çiğdemtepe, Güzelyaka, Burç, Özevler, İnönü, Macun, Pamuklar, Yeşilevler, Beştepe ve Memlik mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor. Saat 13.30 sıralarında başlayan su kesintisinin yaklaşık 10 saat süreceği duyuruldu. 15 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 23.55 itibarıyla tekrardan bölgeye sular verilecek.

ASKİ tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Kuraklığa bağlı olarak su kaynaklarımızda yaşanan azalmanın yanı sıra şebeke üzerinde artan tüketim baskısına bağlı oluşan arz açığını telafi edebilmek amacıyla su kesintisi yapılacaktır. Kesintilerin etkilerini en aza indirmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür eder, suyun daha verimli kullanılmasının önemini hatırlatırız."

ANKARA SU KESİNTİSİ 15 ARALIK

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinin yanı sıra Akyurt, Etimesgut, Beypazarı ve Polatlı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Yaşanan su kesintilerinden etkilenen mahalleler ve bitiş tarihleri şöyle:

Akyurt Su Kesintisi:

Yeşiltepe Mahallesi Subay Caddesi'nde yeni hat döşeme ve bağlantısı nedeniyle su kesintisi uygulanıyor. Yaşanan su kesintisinin saat 20.00'de sona ermesi bekleniyor.

Etimesgut Su Kesintisi:

Etimesgut ilçesine bağlı olan Eryaman köy içi Devlet Mahallesi'nin bir kısmında kesinti meydana geldi. Arıza kaynaklı kesintinin saat 20.00'de sona ereceği tahmin ediliyor.

Etimesgut ilçesinin ayrıca Şehit Ali, Atayurt, Turkuaz, Yapracık, Orhun, Yukarı Yurtçu, Aşağı Yurtçu mahallesinde de kesinti meydana geldi. Yoğun su kullanımı nedeniyle basınç düşüklüğünden kesintinin yaşandığı belirtildi. Yaşanan kesintinin kısa süre içerisinde normale dönmesi için çalışmaların yapıldığı belirtildi.

Beypazarı Su Kesintisi:

ASKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Beypazarı ilçesi Ayvaşık Mahallesi Demirciler 1 Sokak bölgesinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi uygulanıyor. Yaşanan kesintinin saat 17.00 civarında sona ermesi bekleniyor.

Polatlı Su Kesintisi:

Polatlı ilçesinin ise Gülveren Mahallesi'nde saat 14.00'te su kesintisi yapılmaya başlandı. şebeke hattında yaşanan arıza nedeniyle meydana gelen su kesintisinin saat 20.00'de sona ereceği belirtildi.