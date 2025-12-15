Menü Kapat
İstanbul
10°
BYD’den elektrikli araçlar için yeni hamle

Aralık 15, 2025 15:49
1
BYD

Çinli otomotiv devi BYD, yeni patentleriyle elektrikli araç motorlarında enerji tüketimini düşürmeyi ve farklı hızlarda daha dengeli bir performans sunmayı hedefliyor.

2
Elektrikli araç pazarının en iddialı oyuncularından BYD, motor verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalarını bir adım ileri taşıdı. Şirketin Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi (CNIPA) tarafından yayımlanan dört yeni patenti, “değişken manyetik akılı” sürekli mıknatıslı senkron motor teknolojisine odaklanıyor.

Bu patentler, elektrikli araçların farklı hız koşullarında daha az enerji harcamasını ve daha dengeli çalışmasını amaçlayan teknik çözümler içeriyor.

3
KLASİK MOTORLARIN SINIRI

Günümüzde yaygın olarak kullanılan sürekli mıknatıslı motorlar, özellikle düşük hızlarda güçlü bir çekiş sunmasıyla biliniyor. Ancak hız arttıkça tablo değişiyor. Motor içindeki manyetik akının sabit olması, yüksek hızlarda verim kaybına ve enerji tüketiminin artmasına neden oluyor. Yani şehir içinde başarılı olan bu sistemler, uzun yolda aynı performansı korumakta zorlanabiliyor.

4
AKILLI ÇÖZÜM: DEĞİŞKEN MANYETİK AKI

BYD’nin üzerinde çalıştığı yeni nesil motorlar ise bu sorunu daha esnek bir yaklaşımla ele alıyor. Sistem, düşük hızlarda yüksek tork sağlamak için manyetik akıyı artırıyor. Hız yükseldiğinde ise akı düşürülerek enerji kaybı azaltılıyor.

Sonuçta ortaya, hem şehir içi kullanımda hem de uzun yol sürüşlerinde daha dengeli ve verimli bir performans çıkıyor. Açıkçası bu yaklaşım, elektrikli araçların günlük kullanımda yaşadığı verim dalgalanmalarını azaltmayı hedefliyor.

5
TEKNİK DETAYLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Yayımlanan patentler, değişken manyetik akının farklı yöntemlerle nasıl kontrol edilebileceğini de ortaya koyuyor. Bazı tasarımlarda rotor içindeki manyetik parçaların hareket ettirilmesiyle ayar yapılırken, bazılarında eksenel ya da radyal yönde ayarlanabilen bileşenler öne çıkıyor. Bu sayede manyetik alan, motorun çalışma koşullarına göre daha hassas biçimde yönetilebiliyor.

6
AR-GE YATIRIMLARI HIZ KESMİYOR

BYD’nin bu alandaki çalışmaları yalnızca dört patentle sınırlı değil. 2025 yılı boyunca motor yapıları, rotor ve stator tasarımları ile manyetik akı yönetimine yönelik başka patentlerin de yayımlandığı görülüyor. Bu tablo, şirketin elektrik motorları ve güç aktarma sistemlerine ciddi bir Ar-Ge kaynağı ayırdığını gösteriyor.

