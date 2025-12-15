BYD’den elektrikli araçlar için yeni hamle

AKILLI ÇÖZÜM: DEĞİŞKEN MANYETİK AKI

BYD’nin üzerinde çalıştığı yeni nesil motorlar ise bu sorunu daha esnek bir yaklaşımla ele alıyor. Sistem, düşük hızlarda yüksek tork sağlamak için manyetik akıyı artırıyor. Hız yükseldiğinde ise akı düşürülerek enerji kaybı azaltılıyor.

Sonuçta ortaya, hem şehir içi kullanımda hem de uzun yol sürüşlerinde daha dengeli ve verimli bir performans çıkıyor. Açıkçası bu yaklaşım, elektrikli araçların günlük kullanımda yaşadığı verim dalgalanmalarını azaltmayı hedefliyor.