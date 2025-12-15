Acil paraya sıkışanlar dikkat! 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi için oranlar değişti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Nakit akışını sağlamak istiyor ancak ödemelerinizi biraz geciktirmek isteyen tüketiciler ertelemeli ihtiyaç kredisi çekmeye yöneliyor. Yıl sonunda masraflar artmışken tüketici kredisi kullanım oranları da yükselmeye devam ediyor.
Kredi yarışını kızıştıran bankalar rekabet için farklı seçenekler sunuyor. Peki 300 bin lira nakit ihtiyacı olan bir tüketici kredi çekerse ne kadar faiz öder ve toplam geri ödeme miktarı ne kadar olur? İşte banka banka kredi listesi...
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 31.756,42 TL
Toplam Ödeme: 382.802,04 TL
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 31.756,42 TL
Toplam Ödeme: 382.802,04 TL
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 32.969,53 TL
Toplam Ödeme: 397.134,36 TL
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 32.969,53 TL
Toplam Ödeme: 397.359,36 TL
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 32.481,52 TL
Toplam Ödeme: 391.503,24 TL
Faiz Oranı: %3,59
Aylık Taksit: 33.214,91 TL
Toplam Ödeme: 398.578,92 TL
Faiz Oranı: %3,61
Aylık Taksit: 33.264,10 TL
Toplam Ödeme: 400.894,20 TL
Faiz Oranı: %3,64
Aylık Taksit: 33.337,94 TL
Toplam Ödeme: 401.780,28 TL
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 33.708,41 TL
Toplam Ödeme: 406.225,92 TL
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 33.708,41 TL
Toplam Ödeme: 406.000,92 TL
Kâr Payı Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 33.956,52 TL
Toplam Ödeme: 408.978,24 TL
Faiz Oranı: %3,95
Aylık Taksit: 34.105,82 TL
Toplam Ödeme: 410.994,84 TL
Faiz Oranı: %4,24
Aylık Taksit: 34.832,00 TL
Toplam Ödeme: 419.709,00 TL
Faiz Oranı: %4,24
Aylık Taksit: 34.832,00 TL
Toplam Ödeme: 419.709,00 TL