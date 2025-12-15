Memur ve emekli maaş zammı 2026 Ocak hesaplaması: En düşük memur ve SSK, Bağ-Kur maaşları ne kadar olacak?

Memur ve emekli maaşları her yıl iki kez enflasyona göre artış gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Memur ve memur emeklileri için 5 aylık enflasyon farkı yüzde 5,91 oldu. Son olarak açıklanan Kasım ayı enflasyonuyla birlikte SSK ve Bağ-kur emeklilerinin alacağı zam oranı ise yüzde 11,21 oldu. 8. Dönem Toplu Sözleşme anlaşmasına göre memur ve memur emeklileri enflasyona ek olarak yüzde 11 ilave zam alacak. Ocak ayına kısa bir zaman kala maaş hesaplamaları tek tek yapıldı. Peki En düşük memur ve emekli maaşları ne kadar zamlanacak? İşte, maaş zammı tablosu…

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI 2026 OCAK’TA NE KADAR OLACAK?

Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte geride kalan 5 aylık veri kesinlik kazandı. Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,06, ağustos’ta 2,04, eylül ayında 3,23, ekim ayında 2,55 olurken Kasım ayında ise düşüş dikkat çekti ve enflasyon 0,87 olarak duyuruldu. Memurların alacağı enflasyon farkı şimdiden yüzde 5,91 oldu.

Memurlara toplu sözleşmeye göre yüzde 11 ek zam yapılacak ve yüzde 5,91 enflasyon farkıyla memur ve memur emeklilerine yüzde 17,57 zam yapılacak. Aralık ayı enflasyonu ile birlikte memurların Ocak ayında alacağı zam oranı kesinlik kazanacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 5 aylık enflasyona göre yüzde 11,21 zam alacak. Emeklilerin alacağı zam oranı Aralık ayı enflasyonuyla belli olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI HESAPLAMASI

En düşük memur maaşı 50 bin 503 lira olarak ödeniyor. Memur maaşları mezuniyet durumu, çalışılan il, derece ve kıdeme göre farklılık gösterebiliyor. 5 aylık enflasyona göre memur maaşı 8 bin 873 lira artacak ve en düşük memur maaşı 59 bin 376 liraya yükselecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR ZAMLANACAK?

Temmuz ayında yapılan artışa beraber en düşük emekli maaşı 16 bin 880 liraya yükselmişti. SSK, Bağ-Kur emeklileri, geride kalan 5 aylık enflasyona göre yüzde 11,21 zam almayı hak etti. Bu hesaplamaya göre en düşük emekli maaşı 1.892 lira yükselecek ve 18 bin 772 lira olacak.

ÖĞRETMEN, HEMŞİRE, POLİS, ZABITA, MİMAR MAAŞLARI NE KADAR ZAMLANACAK?

5 aylık enflasyona göre öğretmen, hemşire, polis, zabıta, mimar gibi unvanların zamlı maaşları hesaplandı.

9/1 derecesinde görev yapan öğretmen Temmuz ayında aldığı zamla birlikte 51 bin 546 lira maaş alıyor. 5 aylık enflasyona göre yeni yılda maaşı 61 bin 598 liraya yükselecek.

9/1 derecesinde görev yapan lisans mezunu polis ise 63 bin 391 lira maaş alırken enflasyon dikkate alındığında maaşı 75 bin 522 liraya yükselecek.

4/1 lisans mezunu memur ise 69 bin 783 lira maaş alırken, 5 aylık enflasyona göre maaşı 83 bin 37 lira olacak.

9/1 derecesinde çalışan hemşire ise Temmuz artışıyla birlikte 54 bin 644 lira maaş alırken enflasyona göre maaşı 65 bin 240 liraya yükselecek.

9/1 derecesinde görev yapan zabıta ise ise 49 bin 683 lira maaş alırken 5 aylık enflasyona göre maaşı 59 bin 407 lira olacak.