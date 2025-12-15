Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Memur ve emekli maaş zammı 2026 Ocak hesaplaması: En düşük memur ve SSK, Bağ-Kur maaşları ne kadar olacak?

Kamu kurumlarında çalışan milyonlarca memur ve SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi Ocak ayını beklemeye başladı. Memur ve memur emeklisi maaşlarına enflasyon farkı yansıtılacak. Öğretmen, hemşire, doktor, polis, zabıta, bekçi gibi mesleklerde çalışanlara toplu sözleşme zammı yansıtılacak. Geride kalan 5 aylık enflasyon belli olurken maaşlara yansıtılacak son zam verisi için Aralık ayı enflasyonu belirleyici olacak. En düşük memur maaşı 50 bin 503 lira olarak ödenirken en düşük emekli aylığı ise 16 bin 880 lira olarak ödeniyor. En düşük emekli ve memur maaşı için zam hesaplaması yapıldı. Peki 2026 Ocak’ta memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? İşte, emekli ve memur maaş zammı hesaplaması…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Memur ve emekli maaş zammı 2026 Ocak hesaplaması: En düşük memur ve SSK, Bağ-Kur maaşları ne kadar olacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.12.2025
saat ikonu 15:33
|
GÜNCELLEME:
15.12.2025
saat ikonu 15:33

Memur ve emekli maaşları her yıl iki kez enflasyona göre artış gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım ayı rakamlarını açıkladı. Memur ve memur emeklileri için 5 aylık enflasyon farkı yüzde 5,91 oldu. Son olarak açıklanan Kasım ayı enflasyonuyla birlikte SSK ve Bağ-kur emeklilerinin alacağı zam oranı ise yüzde 11,21 oldu. 8. Dönem Toplu Sözleşme anlaşmasına göre memur ve memur emeklileri enflasyona ek olarak yüzde 11 ilave zam alacak. Ocak ayına kısa bir zaman kala maaş hesaplamaları tek tek yapıldı. Peki En düşük memur ve emekli maaşları ne kadar zamlanacak? İşte, tablosu…

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI 2026 OCAK’TA NE KADAR OLACAK?

Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte geride kalan 5 aylık veri kesinlik kazandı. Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,06, ağustos’ta 2,04, eylül ayında 3,23, ekim ayında 2,55 olurken Kasım ayında ise düşüş dikkat çekti ve enflasyon 0,87 olarak duyuruldu. Memurların alacağı enflasyon farkı şimdiden yüzde 5,91 oldu.

Memurlara toplu sözleşmeye göre yüzde 11 ek zam yapılacak ve yüzde 5,91 enflasyon farkıyla memur ve memur emeklilerine yüzde 17,57 zam yapılacak. Aralık ayı enflasyonu ile birlikte memurların Ocak ayında alacağı zam oranı kesinlik kazanacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 5 aylık enflasyona göre yüzde 11,21 zam alacak. Emeklilerin alacağı zam oranı Aralık ayı enflasyonuyla belli olacak.

Memur ve emekli maaş zammı 2026 Ocak hesaplaması: En düşük memur ve SSK, Bağ-Kur maaşları ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI HESAPLAMASI

En düşük memur maaşı 50 bin 503 lira olarak ödeniyor. Memur maaşları mezuniyet durumu, çalışılan il, derece ve kıdeme göre farklılık gösterebiliyor. 5 aylık enflasyona göre memur maaşı 8 bin 873 lira artacak ve en düşük memur maaşı 59 bin 376 liraya yükselecek.

Memur ve emekli maaş zammı 2026 Ocak hesaplaması: En düşük memur ve SSK, Bağ-Kur maaşları ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR ZAMLANACAK?

Temmuz ayında yapılan artışa beraber en düşük emekli maaşı 16 bin 880 liraya yükselmişti. SSK, Bağ-Kur emeklileri, geride kalan 5 aylık enflasyona göre yüzde 11,21 zam almayı hak etti. Bu hesaplamaya göre en düşük emekli maaşı 1.892 lira yükselecek ve 18 bin 772 lira olacak.

ÖĞRETMEN, HEMŞİRE, POLİS, ZABITA, MİMAR MAAŞLARI NE KADAR ZAMLANACAK?

5 aylık enflasyona göre öğretmen, hemşire, polis, zabıta, mimar gibi unvanların zamlı maaşları hesaplandı.

9/1 derecesinde görev yapan öğretmen Temmuz ayında aldığı zamla birlikte 51 bin 546 lira maaş alıyor. 5 aylık enflasyona göre yeni yılda maaşı 61 bin 598 liraya yükselecek.

9/1 derecesinde görev yapan lisans mezunu polis ise 63 bin 391 lira maaş alırken enflasyon dikkate alındığında maaşı 75 bin 522 liraya yükselecek.

Memur ve emekli maaş zammı 2026 Ocak hesaplaması: En düşük memur ve SSK, Bağ-Kur maaşları ne kadar olacak?

4/1 lisans mezunu memur ise 69 bin 783 lira maaş alırken, 5 aylık enflasyona göre maaşı 83 bin 37 lira olacak.

9/1 derecesinde çalışan hemşire ise Temmuz artışıyla birlikte 54 bin 644 lira maaş alırken enflasyona göre maaşı 65 bin 240 liraya yükselecek.

9/1 derecesinde görev yapan zabıta ise ise 49 bin 683 lira maaş alırken 5 aylık enflasyona göre maaşı 59 bin 407 lira olacak.

ETİKETLER
#enflasyon
#maaş zammı
#Memur Maaş Zammı
#Emekli Maaş Zammı
#Maaş Tablosu
#2024 Maaş Zamları
#Maaş Hesaplama
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.