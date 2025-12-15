Manifest grubu üyelerine hapis cezası

Konser veren Manifest grubunun üyeleri hakkında, "Hayâsızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçlaması ile resen soruşturma başlatılmıştı. Davada Manifest grubu üyelerine 3 ay 22 gün hapis cezasına verildi.

MANİFEST GRUBU ÜYELERİNE HAPİS CEZASI

Manifest Grubu hakkında toplumun sahip bulunduğu ortak edep, ar ve haya duygularının ihlâli ve incitilmesi, edep ve ahlâk temizliğine, toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan, çocukları ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketlerde bulunduklarının tespit edilmesi üzerine 'Hayasızca hareketler' ve 'Teşhircilik' suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Mahkeme, Grup üyeleri hakkında ayrı ayrı 3 ay 22 gün hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. 7 isim hakkındaki “yurtdışına çıkış yasağı” şeklindeki adli kontrol kararı da kaldırıldı.