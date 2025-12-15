Menü Kapat
10°
Kırklareli'nde korkunç saldırı! 2 çocuğun saldırısı ile hayatı karardı: Kalbi durdu, beyin kanaması geçirdi

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 39 yaşındaki belediye personeli Ozan Çetin, evine giderken 15 ve 18 yaşındaki iki çocuğun saldırısına uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Çetin'in iki kez kalbi durdu, beyin kanaması geçirdi.

Kırklareli'nde korkunç saldırı! 2 çocuğun saldırısı ile hayatı karardı: Kalbi durdu, beyin kanaması geçirdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.12.2025
saat ikonu 15:21
|
GÜNCELLEME:
15.12.2025
saat ikonu 15:21

'nin Pınarhisar ilçesinde dün öğle saatlerinde 39 yaşındaki belediye personeli Ozan Çetin dehşeti yaşadı. 18 yaşında olduğu belirtilen K.Ö. ve yanındaki 15 yaşındaki bir çocuk arka sokakta Çetin'e saldırdı. sonucu yere yığılan Çetin, oğlu tarafından bulundu. Babasının hareketsiz yattığını fark eden oğlu durumu hemen ekiplere bildirdi. Olay yerine çağrılan ambulansla Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 39 yaşındaki Ozan Çetin'in burada kalbinin durduğu, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldüğü öğrenildi.

KALBİ DURDU, BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Durumu ağırlaşan Çetin, entübe edilerek Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sevk sırasında kalbinin bir kez daha durduğu, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle tekrar hayata döndürüldüğü bildirildi. Hastanede geçirdiği tespit edilen Ozan Çetin'in yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından polis ekiplerince başlatılan çalışma sonucu K.Ö. ve beraberindeki şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, adliyeye sevk edildi.

OLAYIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Saldırının çıkış nedenine ilişkin olarak, K.Ö. adlı şahsın Ozan Çetin'in kızıyla ilgili bazı rahatsız edici davranışlarda bulunduğu yönündeki iddialar üzerine yaşanan gerginliğin bu olaya yol açtığı öne sürülüyor.
Yetkililer, olayla ilgili adli soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve tüm detayların yargı sürecinde netlik kazanacağını ifade etti.

