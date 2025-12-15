Emekli promosyon yarışı! İşte en yüksek rakamı veren bankalar!

Emekli promosyonlarında kartlar yeniden dağıtıldı. Aralık ayının ilk yarısının tamamlanmasıyla birlikte bankalar, emekli vatandaşları çekmek için kampanya tutarlarını güncelledi.

SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için promosyonlar 32 bin TL’ye kadar yükselirken, kamu ve özel bankaların sunduğu rakamlar da tek tek netleşti. Peki en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte banka banka güncel emekli promosyonları…