Hava Durumu
10°
Emekli promosyon yarışı! İşte en yüksek rakamı veren bankalar!

Aralık 15, 2025 15:03

Aralık 15, 2025 15:03
Emekli promosyon yarışı! İşte en yüksek rakamı veren bankalar!

Emekli promosyonlarında kartlar yeniden dağıtıldı. Aralık ayının ilk yarısının tamamlanmasıyla birlikte bankalar, emekli vatandaşları çekmek için kampanya tutarlarını güncelledi. 

SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için promosyonlar 32 bin TL’ye kadar yükselirken, kamu ve özel bankaların sunduğu rakamlar da tek tek netleşti. Peki en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte banka banka güncel emekli promosyonları…

YAPI KREDİ

YAPI KREDİ 

Yapı Kredi, 19 Eylül – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden SGK emeklilerine 30.000 TL’ye varan promosyon imkânı sunuyor.

Maaşa göre 15.000 TL’ye kadar koşulsuz nakit promosyon

2 otomatik fatura talimatına 5.000 TL’ye kadar ek ödeme

Kredi kartı harcamasına 5.000 TL’ye kadar ödül

Mobil uygulama aktifliğine 2.000 TL ek nakit

QNB EMEKLİ PROMOSYONU

QNB EMEKLİ PROMOSYONU

QNB, Aralık 2025 kampanyasında toplamda 31.000 TL’ye varan promosyon sunuyor.

Maaşa göre 20.000 TL’ye kadar koşulsuz promosyon

2 fatura talimatına 3.000 TL

100 bin TL ihtiyaç kredisine 2.500 TL

Ek hesap kullanımına 2.500 TL

Kampanya 8 Ekim – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

İş Bankası, maaşını bankaya taşıyan veya hâlihazırda maaş alan emeklilere:

15.000 TL’ye kadar nakit promosyon

9.000 TL’ye kadar ek ödeme sunuyor. Kampanya 1-31 Aralık 2025 dönemini kapsıyor.

ALBARAKA EMEKLİ PROMOSYONU

ALBARAKA EMEKLİ PROMOSYONU

Albaraka, Aralık 2025 kampanyasında toplamda 25.000 TL’ye varan avantaj sağlıyor.

15.600 TL’ye kadar promosyon

Fatura talimatına 1.400 TL

Referansla 6.000 TL’ye kadar ödül

Kart harcamalarına 2.000 TL’ye kadar Worldpuan

 

 

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Akbank, promosyon ve ödüllerle birlikte emeklilere 30.000 TL’ye varan nakit fırsat sunuyor.

15.000 TL’ye kadar promosyon

Otomatik fatura talimatlarına 5.000 TL

Yakın davetine 5.000 TL

Kredi kartı harcamalarına 5.000 TL

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Ziraat Bankası, SGK emeklilerine 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapıyor.

3 yıllık peşin ödeme

Birden fazla maaş alanlarda toplam tutara göre hesaplama

Başvurular şube, mobil, ATM ve internetten yapılabiliyor.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

VakıfBank, emeklilere 30.000 TL’ye varan toplam kazanım sunuyor.

12.000 TL nakit promosyon

Troy Emekli Kart ile alışverişlere 18.000 TL’ye kadar ek kazanç

Kampanya 1 Ekim 2025 – 31 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Halkbank’ta promosyon tutarı maaşa göre belirleniyor:

10.000 – 14.999 TL: 8.000 TL

15.000 – 19.999 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Ölüm aylığı alan hak sahiplerine 5.000 TL ödeme yapılıyor.

 

 

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU

Garanti BBVA, Aralık 2025’te emeklilere 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül sunuyor.

15.000 TL nakit promosyon

Kart ve hesap işlemleriyle 10.000 TL’ye kadar bonus

 

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU

DenizBank, toplamda 27.000 TL’ye varan promosyon sağlıyor.

12.000 TL nakit promosyon

Kart, fatura ve KMH kullanımına 15.000 TL’ye kadar ek ödeme

ING EMEKLİ PROMOSYONU

ING, maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine 28.000 TL’ye varan nakit promosyon imkânı sunuyor.

15.000 TL koşulsuz promosyon

Ek kampanyalarla ilave ödeme

EYT’liler ve yeni emekliler de kampanyadan yararlanabiliyor

