Emekli promosyon yarışı! İşte en yüksek rakamı veren bankalar!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Emekli promosyonlarında kartlar yeniden dağıtıldı. Aralık ayının ilk yarısının tamamlanmasıyla birlikte bankalar, emekli vatandaşları çekmek için kampanya tutarlarını güncelledi.
SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için promosyonlar 32 bin TL’ye kadar yükselirken, kamu ve özel bankaların sunduğu rakamlar da tek tek netleşti. Peki en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte banka banka güncel emekli promosyonları…
YAPI KREDİ
Yapı Kredi, 19 Eylül – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden SGK emeklilerine 30.000 TL’ye varan promosyon imkânı sunuyor.
Maaşa göre 15.000 TL’ye kadar koşulsuz nakit promosyon
2 otomatik fatura talimatına 5.000 TL’ye kadar ek ödeme
Kredi kartı harcamasına 5.000 TL’ye kadar ödül
Mobil uygulama aktifliğine 2.000 TL ek nakit
QNB EMEKLİ PROMOSYONU
QNB, Aralık 2025 kampanyasında toplamda 31.000 TL’ye varan promosyon sunuyor.
Maaşa göre 20.000 TL’ye kadar koşulsuz promosyon
2 fatura talimatına 3.000 TL
100 bin TL ihtiyaç kredisine 2.500 TL
Ek hesap kullanımına 2.500 TL
Kampanya 8 Ekim – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
İş Bankası, maaşını bankaya taşıyan veya hâlihazırda maaş alan emeklilere:
15.000 TL’ye kadar nakit promosyon
9.000 TL’ye kadar ek ödeme sunuyor. Kampanya 1-31 Aralık 2025 dönemini kapsıyor.
ALBARAKA EMEKLİ PROMOSYONU
Albaraka, Aralık 2025 kampanyasında toplamda 25.000 TL’ye varan avantaj sağlıyor.
15.600 TL’ye kadar promosyon
Fatura talimatına 1.400 TL
Referansla 6.000 TL’ye kadar ödül
Kart harcamalarına 2.000 TL’ye kadar Worldpuan
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Akbank, promosyon ve ödüllerle birlikte emeklilere 30.000 TL’ye varan nakit fırsat sunuyor.
15.000 TL’ye kadar promosyon
Otomatik fatura talimatlarına 5.000 TL
Yakın davetine 5.000 TL
Kredi kartı harcamalarına 5.000 TL
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
Ziraat Bankası, SGK emeklilerine 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapıyor.
3 yıllık peşin ödeme
Birden fazla maaş alanlarda toplam tutara göre hesaplama
Başvurular şube, mobil, ATM ve internetten yapılabiliyor.
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU
VakıfBank, emeklilere 30.000 TL’ye varan toplam kazanım sunuyor.
12.000 TL nakit promosyon
Troy Emekli Kart ile alışverişlere 18.000 TL’ye kadar ek kazanç
Kampanya 1 Ekim 2025 – 31 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Halkbank’ta promosyon tutarı maaşa göre belirleniyor:
10.000 – 14.999 TL: 8.000 TL
15.000 – 19.999 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
Ölüm aylığı alan hak sahiplerine 5.000 TL ödeme yapılıyor.
GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU
Garanti BBVA, Aralık 2025’te emeklilere 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül sunuyor.
15.000 TL nakit promosyon
Kart ve hesap işlemleriyle 10.000 TL’ye kadar bonus
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU
DenizBank, toplamda 27.000 TL’ye varan promosyon sağlıyor.
12.000 TL nakit promosyon
Kart, fatura ve KMH kullanımına 15.000 TL’ye kadar ek ödeme
ING EMEKLİ PROMOSYONU
ING, maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine 28.000 TL’ye varan nakit promosyon imkânı sunuyor.
15.000 TL koşulsuz promosyon
Ek kampanyalarla ilave ödeme
EYT’liler ve yeni emekliler de kampanyadan yararlanabiliyor