SON DAKİKA!
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Güllü'nün eski eşi Gürol Gülter: Tuğyan'ın başka yolu yok

Şarkıcı Güllü'nün ölümünün ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı. Olayla ilgili ilk kez Güllü'nün eski eşi Gürol Gülter konuştu. Londra'da yaşayan Gürol Gülter, "Tuğyan, çıkacağı duruşmada ne yaşandıysa anlatacak, başka yolu yok. Mahkemeyi beklemekte fayda var" dedi.

KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
15.12.2025
13:58
|
GÜNCELLEME:
15.12.2025
13:58

Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili kızı Tuğyan Ülkem Gülter, geçtiğimiz cuma günü "Kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Tuğyan'ın babası Gürol Gülter, kızı hakkındaki suçlamalara cevap verdi.

GÜLLÜ'NÜN ESKİ EŞİ İLK KEZ KONUŞTU

Güllü'nün öldüğü akşam olay yerinde bulunan Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı, Sultan Nur Ulu'nun, savcılıktaki ifadesinde; "Biz oynadıktan sonra Gül Anne, yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan, sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan, bana 'koş' dedi. Aşağı koştuk" dediği öğrenilmişti.

Güllü’nün eski eşi Gürol Gülter: Tuğyan'ın başka yolu yok

Londra'da yaşayan Gürol Gülter, kızının tutuklanmadan önce kendisini telefonla aradığını belirterek, bu konuşmanın annesi Güllü’nün mezarı başında gerçekleştiğini söyledi. Kızının ağlayarak konuştuğunu ifade eden Gülter, kendisine; "Çok ağırmış" dediğini söyledi. Gülter, bunun üzerine kızına telkin verdiğini ifade etti.

Güllü’nün eski eşi Gürol Gülter: Tuğyan'ın başka yolu yok

Gürol Gülter, açıklamalarının devamında ise; "Baba - kız olarak bağlarımız çok güçlü değildi. Bir babayım, inanmak istemedim. Sultan, bugüne kadar neden itiraf etmedi de bekledi. Sultan, neyin pazarlığını yaptı da bekledi? Tuğyan, çıkacağı duruşmada ne yaşandıysa anlatacak, başka yolu yok. Mahkemeyi beklemekte fayda var" dedi.

Güllü’nün eski eşi Gürol Gülter: Tuğyan'ın başka yolu yok

Kızının böyle bir şey yapmayacağını belirten Gürol Gülter, "Her anne - kız arasında sorun olur ama bu boyutta bir şey olabileceğini hiç düşünmedim. Anlamakta zorlanıyorum. Evlat, benim evladım ama bu çok ağır bir tablo. Yine de gerçeği mahkemede kendi ağzından duymak istiyorum. Yakalanmadan önce annesinin mezarına gitti, ağlayarak benimle konuştu. Annesiyle bazı tartışmaları olduğunu biliyordum ama böylesine bir sürece dönüşeceğini aklımın ucundan geçirmezdim. Ne olduysa orada ortaya çıkacak. Ben de ancak o zaman ikna olurum. Filmin sonuna geldik" dedi.

