Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Hilal Cebeci'nin Güllü hakkında sözleri tepki topladı

Şarkıcı Güllü'nün ölümünün ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklanması herkesi sarstı. Bu durum üzerine Hilal Cebeci'nin sosyal medyada yaptığı paylaşım büyük tepki çekti. Cebeci, "Çocuğu doğurmaya karar verdiğin anda alkolden, garip ilişkilerden uzak olacaksın" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
15.12.2025
saat ikonu 11:18
|
GÜNCELLEME:
15.12.2025
saat ikonu 11:21

Evinin camından düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümü sonrası yürütülen soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı. Şarkıcı Hilal Cebeci, konuyla ilgili ise Güllü'yü suçlayarak "Bakamayacağınız çocuğu dünyaya getirmeyin" dedi.

HİLAL CEBECİ'NİN GÜLLÜ PAYLAŞIMI TEPKİ TOPLADI

Şarkıcı Güllü'nün vefatının ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklanması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Hilal Cebeci'nin sözleri takipçilerini ikiye böldü. Cebeci'nin, paylaşımında "#neekersenonubiçersin" etiketini kullanarak Güllü ve kızıyla ilgili ifadelerde bulunması, sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı.

Hilal Cebeci'nin Güllü hakkında sözleri tepki topladı

Hilal Cebeci yayınladığı videoda, "Düşünün bir anneniz var; alkolik, zaman zaman agresifleşiyor, farklı ilişkiler yaşıyor. Bir de normal değil. Bu kızına o… diyorsun. Sonra bu çocuğun normal olmasını bekliyorsunuz. Olmaz. Çocuğu doğurmaya karar verdiğin anda alkolden, garip ilişkilerden uzak olacaksın" dedi.

HİLAL CEBECİ'DEN TEPKİ ÇEKEN İFADELER

"Yani annesini itti diye Güllüyü mü suçluyorsunuz?", "Ölmüş birinin arkasından bu sözler nedir böyle" gibi tepkiler geldi.

Hilal Cebeci'nin Güllü hakkında sözleri tepki topladı

Gelen yoğun tepkiler üzerine Hilal Cebeci bir açıklama daha yaparak "Ben kimseyi korumuyorum, Tuğyan'ı da korumuyorum. Bakamayacağınız, eğitemeyeceğiniz, ilgilenemeyeceğiniz, döveceğiniz çocukları yapmayın. Bir çocuğu döverseniz sonucu budur. Söyleneni doğru anlayın" dedi.

Hilal Cebeci'nin Güllü hakkında sözleri tepki topladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı TGRT Haber'e bağlandı: Yarın canlı yayında her şeyi anlatacağım
ETİKETLER
#sosyal medya
#ölüm
#yargı
#Trajedı
#Hilal Cebeci
#Güllü
#Tuğyan Ülkem Gülter
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.