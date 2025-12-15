Hilal Cebeci'nin Güllü hakkında sözleri tepki topladı

Evinin camından düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümü sonrası yürütülen soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı. Şarkıcı Hilal Cebeci, konuyla ilgili ise Güllü'yü suçlayarak "Bakamayacağınız çocuğu dünyaya getirmeyin" dedi.

HİLAL CEBECİ'NİN GÜLLÜ PAYLAŞIMI TEPKİ TOPLADI

Şarkıcı Güllü'nün vefatının ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklanması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Hilal Cebeci'nin sözleri takipçilerini ikiye böldü. Cebeci'nin, paylaşımında "#neekersenonubiçersin" etiketini kullanarak Güllü ve kızıyla ilgili ifadelerde bulunması, sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı.

Hilal Cebeci yayınladığı videoda, "Düşünün bir anneniz var; alkolik, zaman zaman agresifleşiyor, farklı ilişkiler yaşıyor. Bir de normal değil. Bu kızına o… diyorsun. Sonra bu çocuğun normal olmasını bekliyorsunuz. Olmaz. Çocuğu doğurmaya karar verdiğin anda alkolden, garip ilişkilerden uzak olacaksın" dedi.

HİLAL CEBECİ'DEN TEPKİ ÇEKEN İFADELER

"Yani annesini itti diye Güllüyü mü suçluyorsunuz?", "Ölmüş birinin arkasından bu sözler nedir böyle" gibi tepkiler geldi.

Gelen yoğun tepkiler üzerine Hilal Cebeci bir açıklama daha yaparak "Ben kimseyi korumuyorum, Tuğyan'ı da korumuyorum. Bakamayacağınız, eğitemeyeceğiniz, ilgilenemeyeceğiniz, döveceğiniz çocukları yapmayın. Bir çocuğu döverseniz sonucu budur. Söyleneni doğru anlayın" dedi.