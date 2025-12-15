Galatasaray Başakşehir maçı ertelenecek mi, ertelendi mi? Kupa maçının gününün değişmesi için başvuru

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 18 Aralık Perşembe günü RAMS Başakşehir'le Galatasaray karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı ekip ise yoğun maç temposu nedeniyle müsabakanın başka bir tarihte oynanmasına dair başvuruda bulundu.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI ERTELENECEK Mİ?

Galatasaray Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda 18 Aralık Perşembe günü RAMS Başakşehir'le oynanması planlanan ilk hafta maçının gününün değişmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulundu. TFF tarafından herhangi bir geri dönüş bulunmazken bekleyiş devam ediyor. TFF tarafından yapılacak olan açıklamaya göre maçın başka güne ertelenme durumu belli olacak. Şu an için ertelenme durumu bulunmamakta.

GS BAŞAKŞEHİR KUPA MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Başakşehir 18 Aralık tarihinde karşı karşıya gelecek. Nefes kesen müsabaka için bekleyiş sürerken sarı kırmızılı ekipten gün değiştirme talebi geldi. RAMS Başakşehir maçının 17 Aralık Çarşamba gününe çekilmesi için TFF'ye başvurdu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçı sonrasında yaptığı açıklamada da maç gününe tepki göstermişti.