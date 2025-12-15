Menü Kapat
 Sumru Tarhan

Galatasaray Başakşehir maçı ertelenecek mi, ertelendi mi? Kupa maçının gününün değişmesi için başvuru

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Galatasaray Başakşehir maçı ertelenecek mi merak edilirken, sarı kırmızılı ekip gün değişimi için TFF'ye başvurdu. Süper Lig maçı ile arasında kısa süre olan karşılaşmanın başka bir zamanda oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapılmasının ardından Galatasaray Başakşehir maçı ertelendi mi sorusu da taraftarın gündemine yerleşti.

Galatasaray Başakşehir maçı ertelenecek mi, ertelendi mi? Kupa maçının gününün değişmesi için başvuru
15.12.2025
15.12.2025
Futbolseverlerin yakından takip ettiği 'nda 18 Aralık Perşembe günü RAMS 'le karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı ekip ise yoğun maç temposu nedeniyle müsabakanın başka bir tarihte oynanmasına dair başvuruda bulundu.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI ERTELENECEK Mİ?

Galatasaray Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda 18 Aralık Perşembe günü RAMS Başakşehir'le oynanması planlanan ilk hafta maçının gününün değişmesi için Türkiye Federasyonuna başvuruda bulundu. TFF tarafından herhangi bir geri dönüş bulunmazken bekleyiş devam ediyor. TFF tarafından yapılacak olan açıklamaya göre maçın başka güne ertelenme durumu belli olacak. Şu an için ertelenme durumu bulunmamakta.

Galatasaray Başakşehir maçı ertelenecek mi, ertelendi mi? Kupa maçının gününün değişmesi için başvuru

GS BAŞAKŞEHİR KUPA MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Başakşehir 18 Aralık tarihinde karşı karşıya gelecek. Nefes kesen müsabaka için bekleyiş sürerken sarı kırmızılı ekipten gün değiştirme talebi geldi. RAMS Başakşehir maçının 17 Aralık Çarşamba gününe çekilmesi için TFF'ye başvurdu.

Galatasaray Teknik Direktörü , Antalyaspor maçı sonrasında yaptığı açıklamada da maç gününe tepki göstermişti.

