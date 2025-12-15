Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Tedesco 8 oyuncunun biletini kesti!

Sarı-Lacivertlilerde tüm gözler Ocak ayına çevrildi! Şampiyonluk hedefine ulaşmak için kadrosunu hem rahatlatmak hem de yeni takviyelere yer açmak isteyen Fenerbahçe, büyük bir temizlik operasyonuna girişiyor. İlk etapta en az 8 oyuncu ile yolların ayrılması bekleniyor.

TEDESCO KADROSUNDA İSTEMEDİĞİ İSİMLERİ BİLDİRDİ

Yönetim, transfer politikasını tamamen Tedesco'nun raporu üzerine kurdu. İtalyan teknik adamın kesin olarak yolların ayrılmasını talep ettiği isimler belli oldu. Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve savunmanın önemli ismi Rodrigo Becao'yla vedalaşılacak. Forma şansı bulmakta zorlanan Emre Mor ve genç orta saha Bartuğ Elmaz da devre arası gönderilecekler listesinde yer alıyor.

SZYMANSKI VE EN-NESYRİ'YE YOL GÖRÜNDÜ

Gönderilecekler sadece Tedesco'nun istemediği isimlerle sınırlı kalmayacak. Yönetimle görüşerek takımdan ayrılma isteğini bildiren iki yıldız oyuncu, Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri için de gelen teklifler masaya yatırılacak. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen bu iki ismin ayrılık talepleri, taraftarlar arasında şaşkınlığa yol açtı.

8 VEDA KESİNLEŞTİ

Yukarıdaki 7 ismin yanı sıra, Polonya'dan teklif alan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın da ayrılmasıyla giden oyuncu sayısı 8'e ulaşacak.

ARCHİE BROWN'DA LİSTEDE

Sezon başında kadroya katılan İngiliz sol bek Archie Brown, beklentileri karşılayamadı. Tecrübeli oyuncuya teklif gelmesi halinde kesin olarak gönderileceği öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi, bu vedalarla hem maaş yükünü hafifletmeyi hem de Tedesco'nun talep ettiği yeni transferlere bütçe oluşturmayı hedefliyor.