TGRT Haber
10°
Editor
Editor
 Serhat Yıldız

Real'in yıldızına resmi teklif: Galatasaray transferde büyük oynuyor!

Ara transfer döneminde kadrosunu dünya yıldızlarıyla güçlendirmek isteyen Galatasaray, transferde vites yükseltti. Bir yandan Real Madrid'in savunma devi için resmi teklif sunuldu. Sarı-Kırmızılılar, stoper hattına Davinson Sánchez'e önemli bir partner katmak için Alman yıldıza odaklandı. İspanyol basını sarı kırmızılıların Real Madrid'in yıldızı için teklif yaptığını doğruladı. İşte detaylar...

Real'in yıldızına resmi teklif: Galatasaray transferde büyük oynuyor!
|
GİRİŞ:
15.12.2025
10:03
|
GÜNCELLEME:
15.12.2025
10:03

Transferde atağa kalkan , Avrupa'nın dev kulüplerini peşinden koşturan dünya yıldızı için düğmeye bastı. Yönetim, Ocak ayında takıma doğrudan etki edecek ve kalitesini yükseltecek isimlerle kadroyu güçlendirme kararı aldı. Listenin zirvesinde, İspanyol devi 'in başarılı stoperi Antonio Rüdiger bulunuyor.

Real'in yıldızına resmi teklif: Galatasaray transferde büyük oynuyor!

RÜDİGER'E RESMİ TEKLİF!

Sarı-Kırmızılıların savunma hattına yapacağı takviye için gözünü İspanya'ya çevirdiği öğrenildi. Bir süredir takipte olan Real Madrid'in Alman yıldızı Antonio Rüdiger için somut adımlar atıldı.

Real'in yıldızına resmi teklif: Galatasaray transferde büyük oynuyor!

İSPANYOLLAR DUYURDU

İspanyol kaynaklı Fichajes'in haberine göre, Galatasaray yönetimi, tecrübeli stoper için Real Madrid ile temasa geçerek resmi teklifini iletti. Ağır sakatlık sonrası dönüş sürecinde olan Rüdiger'in sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. İspanyol devinden henüz yeni kontrat teklifi almaması, Alman futbolcuyu seçeneklerini değerlendirmeye itti.

Real'in yıldızına resmi teklif: Galatasaray transferde büyük oynuyor!

OCAKTA OLMAZSA HAZİRANDA GELİYOR

Davinson Sánchez'in yanına direkt olarak forma rekabeti oluşturacak bir alternatif arayan Aslan, transferi Ocak ayında bitiremezse, sözleşmesinin biteceği Haziran ayını bekleyecek.

Real'in yıldızına resmi teklif: Galatasaray transferde büyük oynuyor!

GÖZLER SALAH'TA!

Öte yandan, hücum hattını güçlendirme çalışmaları kapsamında 'ın yakın takibe alındığı biliniyor. Galatasaray'ın ara transferde direkt olarak 11'e girecek ve fark oluşturacak isimlerle kadrosunu donatma hedefi, bu dev isimlerin transferini öncelikli kılıyor. Galatasaray, Ocak ayında yapacağı bu transferler ile hem kadro derinliğini artırmayı hem de ikinci yarıya iddialı bir giriş yapmayı planlıyor.

Real'in yıldızına resmi teklif: Galatasaray transferde büyük oynuyor!
TGRT Haber
