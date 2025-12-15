Menü Kapat
En çok uyuyan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye'de insanlar ne kadar uyuyor

Aralık 15, 2025 09:58
1
En çok uyuyan ülkeler

En çok uyuyan ülkeler belli oldu. Bunun için ülkelerdeki ortalama uyku saati süresine bakıldı. Yapılan araştırmada uyku süresi en çok olan ülkelerin Avrupa’da yer aldığı görülürken, Türkiye’nin ortalama uyku saati süresi ise oldukça dikkat çekti. İşte en çok uyuyan ülkeler listesi ve Türkiye’nin bu listedeki yeri…

2
En çok uyuyan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye’de insanlar ne kadar uyuyor

Uyumak hemen tüm canlıların doğal ihtiyacı. Ancak uyku süresi kişiden kişiye değişiyor. Bununla birlikte insanların yaşadığı bölgeler de uyku saati süresini etkileyen faktörler arasında yer alıyor. BU kapsamda yapılan uluslararası bir çalışma ülkelerin uyku saatlerini ortaya çıkardı. Böylelikle en çok uyuyan ülkeler de belli oldu. İşte dikkat çeken araştırmanın ayrıntıları…

3
En çok uyuyan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye’de insanlar ne kadar uyuyor

EN ÇOK UYUYAN ÜLKELER SIRALAMASI

24. SIRA HOLLANDA  

7 saat 37 dakika

4
En çok uyuyan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye’de insanlar ne kadar uyuyor

23. SIRA İNGİLTERE

7 saat 33 dakika

5
En çok uyuyan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye’de insanlar ne kadar uyuyor

22. SIRA İRLANDA

7 saat 30 dakika

6
En çok uyuyan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye’de insanlar ne kadar uyuyor

21. SIRA BELÇİKA

7 saat 31 dakika

7
En çok uyuyan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye’de insanlar ne kadar uyuyor

20. SIRA FRANSA

7 saat 29 dakika

8
En çok uyuyan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye’de insanlar ne kadar uyuyor

19. SIRA İSVEÇ

7 saat 28 dakika

9
En çok uyuyan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye’de insanlar ne kadar uyuyor

18. SIRA ESTONYA

7 saat 26 dakika

10
En çok uyuyan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye’de insanlar ne kadar uyuyor

17. SIRA FİNLANDİYA

7 saat 26 dakika

11
En çok uyuyan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye’de insanlar ne kadar uyuyor

16. SIRA NORVEÇ

7 saat 22 dakika

12
En çok uyuyan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye’de insanlar ne kadar uyuyor

15. SIRA AVUSTURYA

7 saat 22 dakika

13
En çok uyuyan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye’de insanlar ne kadar uyuyor

14. SIRA LİTVANYA

7 saat 20 dakika

14
En çok uyuyan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye’de insanlar ne kadar uyuyor

13. SIRA ALMANYA

7 saat 19 dakika

15
En çok uyuyan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye’de insanlar ne kadar uyuyor

12. SIRA İSVİÇRE

7 saat 19 dakika

16
En çok uyuyan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye’de insanlar ne kadar uyuyor

11. SIRA HIRVATİSTAN

7 saat 18 dakika

17
En çok uyuyan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye’de insanlar ne kadar uyuyor

10. SIRA YUNANİSTAN

7 saat 16 dakika

18
En çok uyuyan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye’de insanlar ne kadar uyuyor

9. SIRA BULGARİSTAN

7 saat 14 dakika

19
En çok uyuyan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye’de insanlar ne kadar uyuyor

8. SIRA İSPANYA

7 saat 13 dakika

20
En çok uyuyan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye’de insanlar ne kadar uyuyor

7. SIRA UKRAYNA  

7 saat 11 dakika

21
En çok uyuyan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye’de insanlar ne kadar uyuyor

6. SIRA ROMANYA

7 saat 10 dakika

22
En çok uyuyan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye’de insanlar ne kadar uyuyor

5. SIRA İTALYA  

7 saat 9 dakika

23
En çok uyuyan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye’de insanlar ne kadar uyuyor

4. SIRA RUSYA  

7 saat 7 dakika

24
En çok uyuyan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye’de insanlar ne kadar uyuyor

3. SIRA SIRBİSTAN  

7 saat 7 dakika

25
En çok uyuyan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye’de insanlar ne kadar uyuyor

2. SIRA POLONYA  

7 saat 4 dakika

26
En çok uyuyan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye’de insanlar ne kadar uyuyor

1. SIRA TÜRKİYE  

6 saat 50 dakika

