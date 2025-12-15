Menü Kapat
10°
Bedelli askerlik başvurusu son tarih 2025: MSB bedelli askerlik başvuru ekranı! Başvuru nasıl yapılır?

MSB bedelli askerlik başvuru ekranının açılmasıyla beraber başvuru nereden, nasıl yapılır araştırıldı. Bu yıl da birçok kişinin tercih ettiği bedelli askerlik başvurularına dair açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. 2025 yılında müracaat edecek yükümlülerin müracaatlarını yapması gereken son tarih ise duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birliklerin e-Devlet üzerinden yayınlanacağı öğrenildi.

Bedelli askerlik başvurusu son tarih 2025: MSB bedelli askerlik başvuru ekranı! Başvuru nasıl yapılır?
yılında yapacak olanlar bedelli askerlik son başvuru tarihini incelemeye başladı. MSB tarafından yapılan duyurular yakından takip edilirken 2025 yılında başvuruların ne zaman biteceği de belli oldu. 280.850,64 TL ücret ödeneceği netleşirken bu yıl binlerce kişi, askerlik için MSB'ye müracaat edecek.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU SON TARİH 2025

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre son belli oldu. Açıklama şöyle oldu:

"a. 2025 yılında müracaat edecek yükümlülerin müracaatlarını yılın son mesai günü mesai bitimine kadar (31 Aralık 2025 dahil) tamamlamaları gerekmektedir.

Bedelli askerlik başvurusu son tarih 2025: MSB bedelli askerlik başvuru ekranı! Başvuru nasıl yapılır?

b. Müracaat işlemi; yükümlülerin yılın son mesai günü mesai bitimine kadar yoklamalarını yaptırmalarını, bedelli tercihinde bulunarak ödeme yapmalarını kapsamaktadır. Bu tarihten önce bedelli askerliğe müracaat edecek yükümlülerin yoklamalarını yaptırmaları ve “Askerliğe Elverişlidir” sağlık kararı almaları önem arz etmektedir.

c. Fiilî askerlik hizmetine başlayanlar ile müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlardan, bedelli askerliğe müracaat edip de seçim öncesi vazgeçenler veya müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemelerini yapmayanların bedelli askerliğe müracaat hakkı bulunmamaktadır."

Bedelli askerlik başvurusu son tarih 2025: MSB bedelli askerlik başvuru ekranı! Başvuru nasıl yapılır?

MSB BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU EKRANI

2025 yılında bedelli askerlik yapacak olanlar e Devler üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. MSB başvuru ekranı için BURAYA tıklayınız.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2026 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak. 2025 yılında bedelli askerlik için başvuru yapacak olanlar e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Bedelli askerlik başvurusu son tarih 2025: MSB bedelli askerlik başvuru ekranı! Başvuru nasıl yapılır?

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR, KAÇ TL 2025?

Resmi sitede yer alan duyuru şöyle oldu:

"a. Müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) yoklama kaçağı veya bakaya kaydı olmayan yükümlülerin yılın son mesai günü mesai bitimine kadar (31 Aralık 2025 tarihi dahil) ödeyecekleri bedel 280.850,64 TL’dir.

d. Müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) yoklama kaçağı veya bakaya kaydı olan yükümlülerin yılın son mesai günü mesai bitimine kadar (31 Aralık 2025 tarihi dahil) 280.850,64 TL bedel tutarına ilave olarak ek bedel ödemesi gerekmektedir. Geçerli yasal mazeret süreleri hariç yoklama kaçağı veya bakaya kaldıkları toplam sürenin her bir ayı için (1 aylık ödenecek ek bedel 4.095,74 TL’dir) ödenecek tutar askerlik şubesi tarafından hesaplanmaktadır."

