Emeklilik için karar zamanı! 15 günde 107 bin TL fark

KIDEM TAZMİNAT DEĞİŞİR Mİ?

53.919 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 2026 Ocak ayında 64 ile 65 bin TL arasında olacak. 10 yıl çalışan bir işçi 2025'te emekli olursa 539.200 TL, 2026'da emekli olursa 647.000 TL kıdem tazminatı alacak. Bu durumda aynı kişi 2026'da emekli olursa yaklaşık 107.800 TL daha fazla kıdem tazminatı almış olacak. 10 yıl çalışan bir asgari ücretli ise yüzde 30'luk beklenen zam doğrultusunda 2025'te emekli olursa 260 bin TL, 2026'da emekli olursa 338.060 TL kıdem tazminatı alacak. Yaklaşık 78 bin TL kıdem tazminatı farkı ortaya çıkacak.