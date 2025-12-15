EYT ve borçlanma bekleyenler dikkat! Özgür Erdursun kritik tarihi açıkladı

Emeklilik planı yapanlar için kritik bir unsur olan emekli maaş rakamının birçok belirleyeni var. 2025 yılının sonuna yakla­şırken emeklilik planlama­sı yapan sigortalılar için yal­nızca yaş ve prim günü değil, hangi yılda emekli olunaca­ğı da doğrudan gelir seviyesi­ni belirleyen kritik bir unsur haline geldi.