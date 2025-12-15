Menü Kapat
10°
EYT ve borçlanma bekleyenler dikkat! Özgür Erdursun kritik tarihi açıkladı

Aralık 15, 2025 09:32
1
eyt emekli maaşı

Emeklilik planı yapanlar için kritik bir unsur olan emekli maaş rakamının birçok belirleyeni var. 2025 yılının sonuna yakla­şırken emeklilik planlama­sı yapan sigortalılar için yal­nızca yaş ve prim günü değil, hangi yılda emekli olunaca­ğı da doğrudan gelir seviyesi­ni belirleyen kritik bir unsur haline geldi.

 

2
emekli maaşı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya'da yer alan açıklamaya göre 2025– 2026 geçişinin; emekli aylıkları, kıdem tazminatı ve borçlan­ma maliyetleri açısından çok önemli bir finansal eşik niteli­ği taşıdığını belirterek tüm emeklileri uyardı.

 

3
eyt kapsamında

KİMLER EYT KAPSAMINDA?

8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olanların EYT kapsa­mında olduğunu belirten Erdursun, bu kişiler için emeklilikte yaş şartı bulunmadığını ifade etti.

EYT’liler:

* İlk işe başlama tarihleri­ne göre,

* 5.000 gün ile 5.975 gün arasında değişen prim günü­nü tamamladıklarında,

* Yaş şartı aranmaksızın emekli olabilmektedir.

 

4
EYT dışında kalanlar için emeklilik şartları

EYT DIŞINDA KALANLAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Erdursun, "8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olanlar EYT kapsamında değildir.

Bu grupta:

* 8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar,

* Kadınlar 58 yaşında,

* Erkekler 60 yaşında,

* SSK’da 7.000 gün,

* Bağ-Kur ve Emekli Sandı­ğı’nda 9.000 gün şartıyla emekli olabilmek­tedir" diyerek bu dönemde si­gortalı olanlar için hem yaş, hem de yüksek prim günü şar­tı birlikte arandığını hatırlattı.
 

5
emeklilikte yaşa takılanlar

EYT’LİLER İÇİN İYİ HABER

Özellikle EYT kapsamında olup yaş şartı bulunmamasına rağmen, ilk işe giriş tarihine göre kendilerinden istenen 5.000– 5.975 gün prim şartını ta­mamlamakta zorlananlar, için borçlanma imkânları önemli bir avantaj sağladığını söyleyen Erdursun, bu şekilde prim günü artırılabileceğini ve daha er­ken emekliliğin mümkün ola­bileceğini söyledi.
 

6
2026 yılında borçlanma yapacaklar dikkat

2026 YILINDA BORÇLANMA YAPACAKLAR DİKKAT!

Borçlanma yapacaklar açı­sından 2026 yılı son derece kritik bir eşik olduğunu ifade eden Erdursun, 2026 itibarıyla:

* Doğum borçlanmasında oran değişmiyor: %32 olarak devam edecek.

* Ancak asgari ücrete ya­pılacak zam oranında doğum borçlanması tutarı artacak.

* Diğer borçlanmalarda (askerlik, yurtdışı, Bağ-Kur ihyası vb.):

* Oran %45’e çıkacak,

* Aynı zamanda asgari üc­ret artışı da bu tutarların üze­rine eklenecek" dedi.
 

7
borçlanma

Borçlanmalarda ödemenin yapıldığı tarih değil, müracaat tarihinin esas alındığını hatırlatan Erdursun, 31 Aralık 2025 tarihine kadar borçlanma için Sosyal Güvenlik Kurumu’na müraca­at edenlerin ödemeyi 2026 yılında yapsalar dahi, borçlanma tutarlarını 2025 yılı şartlarına göre ödeyeceklerini söyledi.
 

8
emekli maaşı

Erdursun ayrıca, SSK, Bağ-Kur ve 1 Ekim 2008 tarihinden sonra devlet memuru olarak göreve başla­yanlar açısından, emekli ay­lığı hesaplamasında yaklaşık %2 civarında bir düşüş söz ko­nusu olacağını hatırlattı.
 

9
KIDEM TAZMİNATI ARTACAK

KIDEM TAZMİNATI ARTACAK

Bugün itibarıyla Kıdem tazminatı tavanının 53.919 TL, brüt asgari ücretin 26.005,50 TL olduğunu belirten Erdursun, 2026 yılı için beklentilerin:

* Asgari ücrette yaklaşık %25 artış,

* Brüt asgari ücretin 32.500 TL civarına yükselme­si,

* Kıdem tazminatı tavanı­nın da yaklaşık 64.000 TL se­viyelerine çıkması yönünde olduğunu açıkladı.
 

10
eyt

Erdursun, "Özellikle EYT kapsamında olup prim günü eksiği bulunanlar, Borçlanma veya Bağ-Kur ihyası yapacak olanlar, 31 Aralık 2025 tarihini kri­tik bir son tarih olarak görme­li ve planlamalarını bu tarihe göre yapmalıdır" dedi.
 

11
EYT ve borçlanma bekleyenler dikkat! Özgür Erdursun kritik tarihi açıkladı

