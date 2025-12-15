EYT ve borçlanma bekleyenler dikkat! Özgür Erdursun kritik tarihi açıkladı

Kategoriler
Emeklilik planı yapanlar için kritik bir unsur olan emekli maaş rakamının birçok belirleyeni var. 2025 yılının sonuna yaklaşırken emeklilik planlaması yapan sigortalılar için yalnızca yaş ve prim günü değil, hangi yılda emekli olunacağı da doğrudan gelir seviyesini belirleyen kritik bir unsur haline geldi.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya'da yer alan açıklamaya göre 2025– 2026 geçişinin; emekli aylıkları, kıdem tazminatı ve borçlanma maliyetleri açısından çok önemli bir finansal eşik niteliği taşıdığını belirterek tüm emeklileri uyardı.
8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olanların EYT kapsamında olduğunu belirten Erdursun, bu kişiler için emeklilikte yaş şartı bulunmadığını ifade etti.
EYT’liler:
* İlk işe başlama tarihlerine göre,
* 5.000 gün ile 5.975 gün arasında değişen prim gününü tamamladıklarında,
* Yaş şartı aranmaksızın emekli olabilmektedir.
Erdursun, "8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olanlar EYT kapsamında değildir.
Bu grupta:
* 8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar,
* Kadınlar 58 yaşında,
* Erkekler 60 yaşında,
* SSK’da 7.000 gün,
* Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nda 9.000 gün şartıyla emekli olabilmektedir" diyerek bu dönemde sigortalı olanlar için hem yaş, hem de yüksek prim günü şartı birlikte arandığını hatırlattı.
Özellikle EYT kapsamında olup yaş şartı bulunmamasına rağmen, ilk işe giriş tarihine göre kendilerinden istenen 5.000– 5.975 gün prim şartını tamamlamakta zorlananlar, için borçlanma imkânları önemli bir avantaj sağladığını söyleyen Erdursun, bu şekilde prim günü artırılabileceğini ve daha erken emekliliğin mümkün olabileceğini söyledi.
Borçlanma yapacaklar açısından 2026 yılı son derece kritik bir eşik olduğunu ifade eden Erdursun, 2026 itibarıyla:
* Doğum borçlanmasında oran değişmiyor: %32 olarak devam edecek.
* Ancak asgari ücrete yapılacak zam oranında doğum borçlanması tutarı artacak.
* Diğer borçlanmalarda (askerlik, yurtdışı, Bağ-Kur ihyası vb.):
* Oran %45’e çıkacak,
* Aynı zamanda asgari ücret artışı da bu tutarların üzerine eklenecek" dedi.
Borçlanmalarda ödemenin yapıldığı tarih değil, müracaat tarihinin esas alındığını hatırlatan Erdursun, 31 Aralık 2025 tarihine kadar borçlanma için Sosyal Güvenlik Kurumu’na müracaat edenlerin ödemeyi 2026 yılında yapsalar dahi, borçlanma tutarlarını 2025 yılı şartlarına göre ödeyeceklerini söyledi.
Erdursun ayrıca, SSK, Bağ-Kur ve 1 Ekim 2008 tarihinden sonra devlet memuru olarak göreve başlayanlar açısından, emekli aylığı hesaplamasında yaklaşık %2 civarında bir düşüş söz konusu olacağını hatırlattı.
Bugün itibarıyla Kıdem tazminatı tavanının 53.919 TL, brüt asgari ücretin 26.005,50 TL olduğunu belirten Erdursun, 2026 yılı için beklentilerin:
* Asgari ücrette yaklaşık %25 artış,
* Brüt asgari ücretin 32.500 TL civarına yükselmesi,
* Kıdem tazminatı tavanının da yaklaşık 64.000 TL seviyelerine çıkması yönünde olduğunu açıkladı.
Erdursun, "Özellikle EYT kapsamında olup prim günü eksiği bulunanlar, Borçlanma veya Bağ-Kur ihyası yapacak olanlar, 31 Aralık 2025 tarihini kritik bir son tarih olarak görmeli ve planlamalarını bu tarihe göre yapmalıdır" dedi.