Bursa elektrik kesintisi 15 Aralık! Bursa Yıldırım elektrik kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

Bursa elektrik kesintisi listesi paylaşıldı. Listede yer alan bilgilere göre Bursa'nın Gemlik, Yıldırım, Harmancık ve İnegöl ilçeleri dahil olmak üzere 11 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar tarafından Bursa Yıldırım elektrik kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği merak ediliyor.

BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK 15 ARALIK?

UEDAŞ tarafından açıklanan bilgilere göre Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Eğitim, Değirmenlikızık, Maltepe, Kaplıkaya, Ertuğrulgazi, 152Evler, Selçukbey, Baruthane, Güllük, Ortabağlar, Siteler, Beyazıt ve Eğitim mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Yaşanan elektrik kesintisinin saat 15.00'te sona ereceği belirtildi.

BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 ARALIK

Bursa'nın Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Karacabey, Mustafakemalpaşa ve Osmangazi ilçelerinde yaşanan elektrik kesintisinden etkilenen mahalleler ve kesintilerin sona ereceği saatler şöyle:

Gemlik Elektrik Kesintisi:

Ovaakça, Alaşarköy, Ovaakça Çeşmebaşı, Dürdane, Demirtaş Dumlupınar OSB, Selçukgazi Ovaakça Eğitim, Seç, Aydıncık, Çağlayan ve Kurtul mahallelerinde yaşanan elektrik kesintisi saat 17.00'de sona erecek.

Harmancık Elektrik Kesintisi:

Harmacık ilçesine bağlı Hopanlar, Gökçeler ve Alutca ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Kesintinin saat 18.002de sona ermesi bekleniyor.

İnegöl Elektrik Kesintisi:

UEDAŞ tarafından açıklanan bilgilere göre İnegöl ilçesinin Kemalpaşa ilçesinde "AG Hat Bakımı" nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor. Bakım çalışması nedeniyle yaşanan kesintinin saat 17.00'de sona ereceği belirtildi.

İznik Elektrik Kesintisi:

15 Aralık 2025 Pazartesi günü İznik'in Derbent Mahallesi'nde elektrik kesintisi meydana geldi. "AG Tesis Çalışması" nedeniyle yaşanan kesintinin saat 17.00'de sona ereceği duyuruldu.

Karacabey Elektrik Kesintisi:

Karacabey ilçesine bağlı olan Hotanlı Mahallesi'nde yaşanan elektrik kesintisi saat 17.00'de sona erecek.

Mustafakemalpaşa Elektrik Kesintisi:

Lalaşahin, Hamidiye, Züferbey, Orta, Dere, Yenidere, Şevketiye ve Şerefiye mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Kesintilerin saat 17.00'de sona ermesi bekleniyor.

Osmangazi Elektrik Kesintisi:

Osmangazi ilçesinin Demirtaş Sakarya, Demirtaş Dumlupınar OSB, Ovaakça Merkez, Alaşarköy, Dürdane, Selçukgazi, Seç, Ovaakça Çeşmebaşı, Ovaakça Eğitim, Demirtaş Dumlupınar OSB, Avdancık, Çağlayan, Kurtul ve Hamitler mahallelerinde yaşanan elektrik kesintisi saat 17.00'de sona erecek.