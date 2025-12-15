İstanbullular uyarıldı! 15 Aralık Pazartesi günü 19 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak: Bazı bölgelerde akşama kadar elektrikler gelmeyecek

Kategoriler
İstanbul
İstanbul’da 15 Aralık Pazartesi günü büyük bir elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre kentin farklı bölgelerinde 19 ilçede bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi gerçekleştirilecek. Bazı bölgelerde kesintiler kısa süreli olurken, kimi ilçelerde akşam saatlerine kadar enerji verilmeyecek. İşte detaylar…
15 Aralık İstanbul elektrik kesintisine dair ayrıntılar Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ) tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Sarıyer, Silivri ve Sultangazi ilçelerinde elektrik kesintisi gerçekleşecek.
Kent genelinde büyük bir kesimi kapsayan kesintilerin pek çoğu sabah saat 09.00 sularında başlarken, bazı bölgelerde öğlen saatlerine bazı bölgelerde ise akşam 18.00’e kadar enerji verimi sağlanmayacak. Vatandaşların olumsuz etkilenmemesi adına BEDAŞ resmi internet sayfasının yanı sıra mobil uygulaması ve 186 numaralı telefon hattından 15 Aralık 2025 İstanbul elektrik kesintilerinin başlangıç ve bitiş saatleri ile etkilenen mahalleleri paylaştı. İşte o ayrıntılar…