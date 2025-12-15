İstanbullular uyarıldı! 15 Aralık Pazartesi günü 19 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak: Bazı bölgelerde akşama kadar elektrikler gelmeyecek

Kent genelinde büyük bir kesimi kapsayan kesintilerin pek çoğu sabah saat 09.00 sularında başlarken, bazı bölgelerde öğlen saatlerine bazı bölgelerde ise akşam 18.00’e kadar enerji verimi sağlanmayacak. Vatandaşların olumsuz etkilenmemesi adına BEDAŞ resmi internet sayfasının yanı sıra mobil uygulaması ve 186 numaralı telefon hattından 15 Aralık 2025 İstanbul elektrik kesintilerinin başlangıç ve bitiş saatleri ile etkilenen mahalleleri paylaştı. İşte o ayrıntılar…