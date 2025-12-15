Menü Kapat
Abdulkadir Karagöz: Tam bağımsızlık yolunda, tarım teknolojileri ile dönüşüm zamanı

Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Karagöz, tarım ve hayvancılığın geleceğinin yapay zeka ve otonom sistemlerle şekilleneceğini belirterek, Türkiye genelinde 40 bin genci destekleyerek bu verim odaklı dönüşümü hızlandıracaklarını söyledi.

Abdulkadir Karagöz: Tam bağımsızlık yolunda, tarım teknolojileri ile dönüşüm zamanı
Take Off İstanbul 2025 Zirvesi kapsamında İstanbul Fuar Merkezi’nde konuşan Karagöz, tarım teknolojilerinin artık yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik ve milli güvenlik boyutu olan bir alan haline geldiğini vurguladı. Zirvede girişimci stantlarını ziyaret eden Karagöz, ardından “ ve Otonom Sistemler ile Tarımsal Dönüşüm” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Tarımın insanlık tarihindeki teknolojik gelişmelerin çıkış noktası olduğuna dikkat çeken Karagöz, savunma sanayisinde geliştirilen teknolojilerin zamanla sivil alanlara yayıldığını, bugün ise bu dönüşümün tarımda yaşandığını ifade etti. kapsamında yetişen insan kaynağının artık tarım teknolojilerine de yöneldiğini belirten Karagöz, TEKNOFEST’te açılan tarım teknolojileri alanının da bu vizyonun bir sonucu olduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin tarımsal üretimde son yıllarda önemli bir ivme yakaladığını söyleyen Karagöz, buna rağmen fiyat istikrarı, sürdürülebilirlik, iklim krizi ve su yönetimi gibi sorunların çözümü için teknolojinin şart olduğunu kaydetti. Hayvancılıkla uğraşan nüfusun yaş ortalamasının 60’a yaklaşmasının ciddi bir sosyolojik risk olduğuna işaret eden Karagöz, gençlerin bu alana çekilmesinin ancak modern, teknoloji tabanlı üretim modelleriyle mümkün olacağını söyledi.

Abdulkadir Karagöz: Tam bağımsızlık yolunda, tarım teknolojileri ile dönüşüm zamanı

Otonom çiftlik ve yapay zeka destekli üretim modellerinin verimliliği radikal biçimde artıracağını vurgulayan Karagöz, hayvan başına verimin birkaç kat artırılabileceğini belirterek, “Teknoloji daha fazla üretimi değil, daha verimli ve sürdürülebilir üretimi vadetmeli” dedi.

Türkiye’nin süt üretiminde kendi kendine yeterli bir ülke olduğunu hatırlatan Karagöz, bugün yaklaşık 10 milyon süt ineği sağarak elde edilen süt miktarının; teknoloji ve daha kaliteli genetik altyapı sayesinde 2 milyon inekle elde edilebileceğine dikkat çekti. Bunun daha az kaynakla daha fazla üretim anlamına geldiğini ifade eden Karagöz, su ve insan kaynağının en verimli şekilde kullanılmasının kritik önem taşıdığını vurguladı.

Bu verimliliği oluşturan teknolojilerin artık yerli ve milli üretimle geliştirildiğini ve lüks ya da pahalı çözümler olmaktan çıktığını belirten Karagöz, TÜME paydaşlarının bir yandan bu teknolojileri üretirken, diğer yandan da bu teknolojilerle Türkiye’nin süt üretimini karşılayacak 40 bin genci eğitmeyi, finansa erişimlerini kolaylaştırmayı ve tüm bu ekosistemi doğrudan üretime dönüştürmeyi planladığını söyledi.

Süt üretiminden etçi anaç yetiştiriciliğine, çevreci balık çiftliklerinden otonom sistemlerle yapılan bitkisel üretime, sağlıklı atıştırmalıklardan tarımsal geri dönüşüm projelerine kadar birçok alana dokunan TÜME paydaşlarının; bilim ve teknolojiyi tarımsal üretimle buluşturarak hem üreticileri hem de tüketicileri tatmin edecek çıktılar ortaya koymayı hedeflediğini ifade eden Karagöz, bu vizyonla tarımda küresel ölçekte öncü bir Türkiye’nin mümkün olduğunu dile getirdi.

TÜME’nin bugüne kadar hedeflediği 40 bin gencin ikisine ulaştığını belirten Karagöz, Balıkesir’den Furkan Aşık ve Zonguldak’tan Şeydanur Kaya’nın bu dönüşümün ilk örnekleri olduğunu söyledi. Önümüzdeki süreçte otonom çiftlik sayısını hızla artırmayı planladıklarını ifade eden Karagöz, gençlere verilen imkanların tarımda büyük bir dönüşüm yaratacağına inandıklarını kaydetti.

Karagöz, karamsarlık ve felaket tellallığı yapan çevrelere de tepki göstererek, “Eleştirmekten, karamsarlık pompalamaktan, felaket tellallığı yapmaktan başka meziyetleri olmayanlar gençlerimize gölge etmesinler. Bu teknolojileri üretenler de, bu teknolojilerle tarımsal üretim yapacak olanlar da bu ülkenin gençleri. TÜME olarak bu işe gönül veren gençlerimizle tarımın teknolojik dönüşümünü hızlandıracağız” dedi.

#yapay zeka
#milli teknoloji hamlesi
#Tarım Teknolojileri
#Otonom Sistemler
#Süt Üretimi
#Teknoloji
